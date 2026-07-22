Van Asten, en su presentación: "Cuando supe del interés del Barça, mi corazón empezó a latir más rápido"

Pere Romeu ya tiene a su nueva central para la próxima temporada. El FC Barcelona presentó este martes a Renee van Asten como nueva jugadora azulgrana en el Spotify Camp Nou. La defensora neerlandesa, de solo 19 años, llega procedente del Ajax como una de las futbolistas con mayor proyección del panorama europeo y firma hasta 2030.

Van Asten no tuvo dudas a la hora de aceptar la propuesta del Barça, pese a contar con importantes ofertas de algunos de los grandes clubes de Inglaterra, Francia, Alemania y España. Para ella, vestir de azulgrana era un sueño difícil de rechazar. "Cuando supe del interés del Barça, mi corazón empezó a latir más rápido. Estaba súper contenta y emocionada. Sí que tenía ofertas de otros clubes, pero enseguida pensé que este era el siguiente paso. Había muy buena conexión y quería venir aquí. Uno de mis objetivos es ganar grandes títulos como la Champions League. Quiero ganarlo todo con el equipo y disfrutar mucho", explicó durante su presentación.

Van Asten, en su presentación como nueva jugadora del Barça / VALENTIN ENRICH

La marcha de Mapi León dejaba un vacío importante en el centro de la defensa y Van Asten llega dispuesta a pelear por hacerse un hueco. La exjugadora del Ajax destaca por su polivalencia y su capacidad para jugar con ambas piernas, aunque ella misma prefiere definirse por su carácter competitivo. "Soy una defensora dura en los duelos, pero también me gusta tener la pelota. Puedo regatear y dar pases. Así me describiría. Nunca tuve referentes ni pósters de otros jugadores o jugadoras en mi habitación, pero cuando estaba en el Ajax me gustaba mucho Lisandro Martínez. Me identifico con ese estilo de defensor", aseguró.

En el vestuario azulgrana coincidirá con su compatriota y compañera de selección Esmee Brugts, quien no dudó en recomendarle el salto al Barça. "Sí, hablé con ella y me dijo que este era un gran paso y que fuera a por ello. Estaba muy emocionada y me transmitió muy buenas sensaciones. También es neerlandesa, así que es perfecto. Me habló de todo lo bueno del club y estoy muy contenta de coincidir con ella. El Barça es el club más grande del mundo, pero no solo por eso; toda la gente con la que he hablado me ha dicho maravillas de este club", confesó.

Como no podía ser de otra manera tratándose de una futbolista neerlandesa, también fue preguntada por Johan Cruyff y por el histórico vínculo entre el Barça y los Países Bajos. "Seguir los pasos de Johan Cruyff es un grandísimo honor. Solo el hecho de hablar de él y de mí en la misma frase ya lo es. Fue una gran estrella y un ejemplo para todos", sentenció antes de volver a posar con la camiseta azulgrana en el día de su presentación.