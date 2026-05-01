Esta es la árbitra que dirigirá el Barça-Bayern: una referencia mundial

La UEFA ha designado a la francesa Stéphanie Frappart para dirigir este domingo la vuelta de las semifinales de la Women’s Champions League entre el Barça y el Bayern de Múnich, una eliminatoria que llega completamente abierta tras el 1-1 de la ida. En el VAR estará también su compatriota Willy Delajod.

La colegiada no estará sola en un partido de máxima exigencia. Estará acompañada en las bandas por las asistentes Camille Soriano y Siham Boudina, mientras que la cuarta árbitra será Ivana Projkovska. Además, como asistente de VAR estará Elisa Daupeux, completando un equipo arbitral de perfil internacional.

La designación sitúa en el foco a una de las colegiadas más prestigiosas del panorama internacional. Será la segunda vez que Frappart arbitre al Barça esta temporada, después de haber dirigido la vuelta de cuartos de final ante el Real Madrid, resuelta con una contundente goleada azulgrana por 6-0. También repetirá con el Bayern, al que ya pitó en su victoria en casa frente a la Juventus (2-1).

La presencia de Frappart añade peso arbitral a una cita mayúscula del calendario europeo. Con una trayectoria consolidada en partidos de máxima exigencia, la francesa vuelve a aparecer en un cruce con billete para la final en juego y bajo un contexto de alta tensión competitiva.

Considerada una de las mejores árbitras del mundo —premiada durante varios años por la IFFHS—, Frappart acumula más de 150 partidos de élite y un porcentaje de acierto muy elevado. Su experiencia en grandes escenarios, también en fútbol masculino, la convierte en una garantía para un duelo que se decidirá por detalles