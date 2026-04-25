El Allianz desafía al Barça en el primer asalto hacia Oslo

El fútbol no da tregua. Apenas unas horas después de celebrar sus respectivas ligas, el FC Barcelona y el Bayern de Múnich cambian el chip para afrontar unas semifinales de Champions que prometen máxima exigencia. Las azulgranas sellaron el título con un convincente 1-4 en el derbi ante el Espanyol, mientras que las alemanas hicieron lo propio tras imponerse 2-3 al Unión Berlín. Dos campeones, dos proyectos consolidados… y un billete a la final en juego.

El escenario añade un punto más de dificultad para el Barça: el Allianz Arena, territorio aún por conquistar. Nunca ha ganado allí. Su primera visita, el 7 de diciembre de 2022, terminó con derrota por 3-1 en fase de grupos, pese a un tanto de Geyse Ferreira (ahora en el América mexicano) que aseguró el liderato de grupo en el camino hacia la segunda Champions culé, conquistada en Eindhoven. Antes, en abril de 2019, sí logró ganar en Múnich (0-1) en la ida de semifinales gracias a un gol de Kheira Hamraoui, aunque aquel partido no se disputó en el Allianz, sino en la ciudad deportiva del Bayern. Las azulgranas, entonces dirigidas por Lluís Cortés, remataron el trabajo en el Mini (1-0 con gol de Mariona Caldentey, de penalti) para conseguir el billete a su primera final de la Champions, que perdieron 4-1 ante el Lyon. Y allí empezó todo lo bueno que vino después.

El precedente más reciente es contundente… y favorable. Esta misma temporada, en el estreno de la fase de liga, el equipo de Pere Romeu firmó un rotundo 7-1 en el Johan Cruyff. Una exhibición con goles de Alexia Putellas, Pajor (doblete), Esmee Brugts, Salma Paralluelo y Claudia Pina (doblete) que lanzó un mensaje claro a Europa en medio de un verano agitado.

El camino de ambos

El Barça llega como uno de los grandes dominadores del torneo. Líder de la fase de liga —con solo un empate ante el Chelsea— y con autoridad en cuartos, donde arrasó al Real Madrid (2-6 y 6-0). El Bayern, por su parte, ha ido de menos a más. Tras el tropiezo inicial ante las azulgranas, reaccionó con una fase sólida hasta acabar cuarto y sufrió en cuartos ante el Manchester United (2-3 y 2-1), mostrando carácter competitivo y una gran capacidad de adaptación en escenarios adversos. No ha perdido ni un partido más.

En cuanto a efectivos, José Barcala recuperó el miércoles a piezas clave como Klara Bühl y Giulia Gwinn, aunque mantiene ausencias importantes como Oberdorf y Zadrazil, además de Damnjanovic y Alara. En el Barça, Pere Romeu vuelve a contar con Patri Guijarro (que ya jugó unos minutos en el derbi), Irene Paredes y Salma Paralluelo, mientras sigue pendiente de la evolución de Aitana Bonmatí, que no recibió el alta para viajar a Múnich. La baja de larga duración es la de Aleixandri.

Con dos equipos en dinámica ganadora, el duelo se decidirá en los detalles. El Barça quiere dar un golpe definitivo en un estadio maldito; el Bayern, demostrar que puede discutir la corona europea. En juego, mucho más que una final: el dominio del presente y la oportunidad de acercarse a una nueva cita con la historia en Oslo

Horario y dónde ver

El encuentro entre Bayern y Barça se disputa este sábado, 25 de abril, a partir de las 18.15h en el Allianz Arena de Múnich. El partido podrá verse en abierto en La1 y TV3 (Catalunya), así como en Disney+

Alineaciones probables

Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggosdóttir, Eriksson, Simon; Stanway, Amani, Tanikawa; Dallmann, Imade, Bühl

Barça: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Brugts; Patri, Serrajordi, Aïcha; Vicky, Pajor, Pina