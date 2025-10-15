Champions League Femenina
Esta es la alineación del Barcelona contra la Roma hoy en la Champions Femenina
Consulta el once escogido por Pere Romeu contra la Roma en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League Femenina
El FC Barcelona se desplaza hasta el estadio Tre Fontane hoy miércoles 15 de octubre para medir sus fuerzas contra la Roma en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League Femenina. Las de Pere Romeu llegan a la capital italiana con el objetivo de dar continuidad a su prometedor estreno y desmarcarse cuanto antes en la carrera por las primeras plazas de la clasificación.
La goleada ante el Bayern de Múnich (7-1) con la participación de Alexia, Ewa Pajor (2), Brugts, Salma y Claudia Pina (2) fue toda una declaración de intenciones por parte de un Barça que quiere quitarse la espinita tras la amarga derrota en la final de la edición anterior. Empezar con buen pie era fundamental, pues a las azulgranas les esperan algunos rivales temibles en esta novedosa fase liga.
El próximo desafío para las de Pere Romeu será la Roma, rival de la que guardan un grato recuerdo. El anterior precedente ambos conjuntos tuvo lugar en los cuartos de final de la edición de 2023 dónde, si bien es cierto que las giallorossi se impusieron en la ida (0-1), la balanza terminó inclinándose claramente a favor de las azulgranas en el partido de vuelta (5-1, 5-2 en el global).
A pesar de la importancia del partido, Pere Romeu ha optado por introducir algunas rotaciones. Con el único condicionante de la lesionada Ewa Pajor, el técnico azulgrana apuesta por sentar a pilares de la entidad de Irene Paredes o Graham Hansen y dar entrada a las prometedoras Kika y Vicky.
¿Cuál es la alineación del Barcelona contra la Roma hoy en la Champions Femenina?
- Roma: Baldi, Oladipo, Heatley, Van Demen, Rieke, Greggi, Veje, Thogersen, Haavi, Viens, Pilgrim.
- FC Barcelona: Cata Coll; Batlle, Mapi León, Aleixandri, Brugts; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Kika, Vicky y Salma Paralluelo
- Árbitra: Tess Olofsson (Suecia)
- Estadio: Stadio Tre Fontane
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Roma a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
