En directo
FC BARCELONA
Alhama CF - FC Barcelona femenino, en directo: el partido de la Liga F, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la jornada 16 de la Liga F entre el Alhama CF ElPozo y el FC Barcelona
12' | 0-0
¡PARADÓN DE SOL BELOTTO! Qué disparo de Kika buscando la escuadra y que paradón de la guardameta del Alhama. Muy buenas dos intervenciones de la portera paraguaya.
11' | 0-0
Primera ocasión del Barça. Pina se sacó un disparo colocado desde la frontal, sin espacio ni margen para cargar la pierna; pero lo detuvo Sol.
8' | 0-0
Guion del partido muy diferente al que se esperaba Pere Romeu, tal y como explicó en la previa del encuentro. El Alhama, replegado con todas sus jugadoras en un cuarto de campo; el Barça, mueve el balón de un lado a otro intentando generar algún espacio.
4' | 0-0
Monólogo del Barça en este arranque de partido. El Alhama, en un bloque muy bajo con una línea defensiva muy poblada.
1' | 0-0
COMIENZA EL PARTIDO. Primera posesión para las blaugranas, que hoy visten con la tercera equipación de color salmón.
Saltan las 22 protagonistas sobre el césped del Estadio Francisco Artés Carrasco.
Las blaugranas, líderes en solitario con siete puntos de ventaja respecto al Real Madrid, segundo clasificado; mientras que las azulonas son antepenúltimas, con tan solo nueve unidades en su casillero.
En el banquillo murciano estarán: Elena, Yiyi, Estefa, R. Pinel, Astrid, Toro, Belén y Mariana.
Alineación del Alhama
El once inicial del Alhama ElPozo es el siguiente: Sol; Aitana, Nuria, Yannel, Kuki, Ana, M. Gestera, Encarni, Alba S., Carla y Patri.
En el banquillo del Barça estarán esperando su oportunidad en el segundo tiempo: Paredes, Paralluelo, Graham, Alexia, Patri, Cata Coll, Pajor, Ona Batlle y Brugts. Nada mal el nivel de calidad que tiene reservado Pere Romeu.
