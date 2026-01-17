Alhama CF ElPozo - FC Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Liga F

Un alto en el camino antes del 'tourmalet'. El FC Barcelona se desplaza hasta Murcia para disputar contra el Alhama CF ElPozo un encuentro correspondiente a la 16ª jornada de la Liga F. Las blaugranas, líderes en solitario con siete puntos de ventaja respecto al Real Madrid, segundo clasificado; mientras que las azulonas son antepenúltimas, con tan solo nueve unidades en su casillero. Duelo de contrastes.

Este partido llega justo antes de la semana de la Supercopa, que el Barça disputará en Castellón con las semifinales frente al Athletic Club el miércoles (19:00 horas) y con la posibilidad de disputar una hipotética final contra el Real Madrid, que se verá las caras contra el Atlético de Madrid en la otra semifinal. Y con el clásico de los cuartos de la Copa a la vuelta de la esquina: el jueves 5 de febrero. Vienen curvas.

La gran noticia para este partido es el regreso a la convocatoria de Patri Guijarro. La centrocampista ha recibido el alta médica tras recuperarse de la fractura de estrés en el hueso escafoideo del pie derecho que se hizo a mediados de octubre. Asimismo, Pere Romeu recupera también a Caroline Graham Hansen tras superar unas molestias musculares en la pierna izquierda.

Rotaciones con garantías

El técnico blaugrana analizó el momento del equipo y el partido de este domingo ante las murcianas. "Es un equipo que les hicimos bastante daño tanto por fuera como en acciones de profundidad porque es un equipo que no quiere jugar con una línea defensiva del todo abajo. Se sienten cómodas y agresivas saltando adelante. Intentaremos hacer un partido de tener mucha posesión, de tener mucho juego de lado que con las basculaciones les cueste llegar e intentar hacer daño en estas situaciones", explicó.

Por otro lado, también confirmó que "sacaremos un once de garantías que nos encaje a nivel de rotación y preparación de la Supercopa"; por lo que en Murcia podrían tener minutos algunas de las futbolistas menos habituales.

Horario y dónde ver el Alhama - Barcelona

El partido entre el Alhama CF ElPozo y el FC Barcelona, correspondiente a la 16ª jornada de la Liga F, se disputará este domingo, 18 de enero, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Francisco Artés Carrasco. El encuentro podrá verse en Gol Play, DAZN, 3Cat y TEN.

Alineaciones probables

Alhama CF ElPozo: Belotto; Aitana, Nuria, Yannel, Astrid; Anita, Encarni; Yiyi, Kuki, Vega Montesinos y Raquel Pinel.

FC Barcelona: Cata Coll; Aïcha, Paredes, Mapi León, Brugts; Serrajordi, Sydney, Kika; Vicky López, Pajor, Paralluelo.