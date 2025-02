¡Alexia, lesionada! El comunicado médico del FC Barcelona

Malas noticias para Pere Romeu y para Montse Tomé. El FC Barcelona ha informado que Alexia Putellas ha sufrido un esguince en el tobillo izquierdo durante el entrenamiento de este sábado y estará tres semanas de baja. La capitana blaugrana no podrá jugar el derbi contra el RCD Espanyol que tendrá lugar este fin de semana en la Ciutat Esportiva Dani Jarque y no reaparecerá hasta después del parón de selecciones de febrero, en el que España se enfrentará a Bélgica e Inglaterra.

Alexia también se perderá el doble enfrentamiento ante el Madrid CFF de la próxima semana: los cuartos de final de la Copa de la Reina del próximo miércoles 12 de febrero y el partido de la jornada 19 de la Liga F que tendrá lugar en el Estadi Johan Cruyff el domingo 16 de febrero. Después de estos dos encuentros, tendrá casi dos semanas de margen (con motivo de la ventana internacional) para intentar llegar a la visita al Eibar prevista para el primer fin de semana de marzo.

Baja sensible para el Barça y la selección española para este mes de febrero. Aunque evolucione muy bien del esguince que le obligará a parar unas tres semanas, todo apunta a que Alexia no podrá regresar a los terrenos de juego hasta el mes de marzo. La jugadora de Mollet del Vallès, eso sí, no debería tener ningún problema para llegar en perfectas condiciones al tramo final de la temporada.