Alexia aún no ha tomado una decisión definitiva

Alexia Putellas afronta su futuro con calma tras cerrar una etapa histórica en el Barça. Aunque en las últimas horas han aparecido informaciones que apuntan a un acuerdo con el London City Lionesses, la situación no está cerrada.

Según ha podido saber SPORT, Alexia sigue valorando sus opciones. La centrocampista continúa analizando distintos escenarios y, por el momento, no ha tomado una decisión definitiva sobre su próximo destino. Entre las alternativas que maneja, además de la opción en Inglaterra, también figuran propuestas procedentes de Estados Unidos y México, sin descartar que puedan llegar nuevas ofertas en los próximos días.

En este momento, la vía inglesa es la que más peso tiene dentro del abanico de posibilidades, especialmente después de haber descartado ya a algunos otros clubes del mismo país. Sin embargo, Alexia mantiene abiertas otras opciones y no ha cerrado todavía ningún acuerdo, ya que sigue evaluando cuál será el proyecto más adecuado para su próxima etapa.

A todo esto, The Guardian informa de que Putellas habría alcanzado un acuerdo de condiciones personales con el London City Lionesses, que aspira a dar un salto cualitativo importante en el mercado. La centrocampista española sería un fichaje histórico para la entidad, que está protagonizando movimientos de gran impacto en el mercado.

El club londinense, dirigido por Éder Maestre y con la empresaria Michele Kang al frente del proyecto, está construyendo una plantilla de alto nivel con nombres como Mary Earps y Mapi León cerrados.

Además, uno de los factores que jugaría a favor de esta opción es el interés de Putellas por un nuevo reto deportivo lejos del Barça, aunque sin querer incorporarse a un equipo directamente competidor del club azulgrana a nivel nacional.

En cualquier caso, pese al ruido generado en Inglaterra, la decisión final todavía no se ha tomado. La carrera por Alexia Putellas sigue abierta y con varios escenarios aún sobre la mesa.