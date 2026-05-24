Alexia Putellas: "¿Varsovia? Garantizamos que siempre lo daremos todo por esta camiseta"

El Barça vivió una tarde muy especial en la Avinguda Maria Cristina de Barcelona, donde celebró la Champions y los cuatro títulos ganados esta temporada. La plantilla, con Pere Romeu a la cabeza, pero también con Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y, por supuesto, el presidente, Rafa Yuste, pese a los éxitos continuos del equipo, volvió a exhibir una ambición sin límites porque, tras conquistar Europa superando al OL Lyonnes, ya piensa en seguir ganando la próxima temporada.

Quien mejor resumió ese sentimiento fue Pere Romeu. El técnico pidió perspectiva para valorar lo que acaba de hacer el equipo, pero también dejó claro que esto no nace de la casualidad ni tiene por qué detenerse aquí. “No normalicemos estos éxitos porque ganar cada año es muy complicado, pero estoy seguro de que seguirán viniendo años llenos de éxitos”, aseguró. “Somos el mejor club del mundo, pero si hay algo que nos diferencia es que tenemos la mejor afición del mundo. Gracias por la energía que nos transmitís cada día. Ayer hicimos algo histórico, tiene un mérito brutal lograr estos cuatro títulos. Gracias presidente, Joan Laporta, Rafa Yuste, Xavi Puig... Y gracias por permitir que un culé sea entrenador de este equipo”.

Irenes Paredes, Alexia Putellas, Marta Torrejón y Patri Guijarro levantan los titulos 2025/26 rodeadas por sus compañeras / DANI BARBEITO

Alexia Putellas, una de las voces más esperadas y pendiente de resolver su futuro, también insistió en esa idea de no dar por normal lo que está haciendo este grupo. Primero repartió agradecimientos. “Gracias por venir, sois increíbles, sabemos que hace calor. Gracias por venir al Camp Nou, que lo hemos vuelto a abrir y lo hemos llenado dos veces”, dijo dirigiéndose a la afición. También tuvo palabras para la estructura del club: “Gracias al presidente, a la junta, a quienes trabajan en el club, que no salen en televisión pero nos hacen el camino más fácil, los queremos muchísimo, nos cuidan, nos aprietan, nos mejoran… y por supuesto para nuestro entrenador, Pere Romeu”. Y siguió:_“Gracias a estas increíbles compañeras, que son las mejores del mundo y que, encima, son culés. Es increíble lo que estamos consiguiendo”. Y remató con una frase que conectó con el sentir general de la noche: “No normalicemos lo que estamos haciendo”. Alexia acabó hablando de futuro y en clave Barça: “Queda muy lejos Varsovia (final de la próxima Champions), pero si algo os podemos garantizar estas jugadoras es que siempre, siempre, siempre lo dejaremos todo por esta camiseta”.

Joan Laporta disfrutó de la fiesta de celebración de la Champions femenina / DANI BARBEITO

Algo similar explicó Irene Paredes: “Cada Champions es diferente, pero esta es especial por las dudas que había fuera del vestuario al inicio de la temporada. Nosotras lo teníamos muy claro, aunque ha sido un camino largo y duro, muy peleado, somos la referencia en los últimos años, pero las favoritas sigue siendo el Lyon, que tienen ocho Champions. La presión, para ellas, nosotras seguimos haciendo nuestro camino”. Aitana Bonmatí también lanzó un mensaje claro: “Somos el mejor club del mundo. ¡Visca el Barça siempre!”.

Ewa Pajor, que también atendió a los medios de comunicación antes de subir al escenario, confesó que "es muy especial jugar en este equipo, tanto para mí como para mi familia, y me siento muy feliz de estar en el Barça".