Alexia Putellas tendrá botas exclusivas: Los detalles de sus nuevas Nike Phantom para 2026

Alexia Putellas es y será la primera jugadora española en recibir el Balón de Oro, en 2021, y la primera en repetir al año siguiente. Así, se convirtió en la referente del fútbol femenino en todo el mundo en un momento de expansión de este deporte, convirtiéndola en una de las figuras históricas de este deporte.

Por eso, recibe el trato exclusivo que solamente pueden disfrutar los mayores cracks del fútbol y estrenará nuevas botas personalizadas de cara al 2026. Con contrato con Nike desde hace años, Alexia se convertirá en una 'signature athlete' de la marca del 'Swoosh' gracias a su calidad en el césped y su gran tirón mediático.

Alexia comparte liderato en la clasificación de máximas goleadoras de la Champions Femenina / Valentí Enrich

Así lo ha confirmado el portal especializado en lanzamientos de equipamiento deportivo, Footy Headlines, que de hecho ya avanzó el diseño de la cuarta equipación del FC Barcelona presentada oficialmente durante la mañana de hoy hace algunos meses.

Las nuevas botas exclusivas de Alexia serán unas Nike Phantom Luna 2026, que se añadirán el nombre de la azulgrana al final y que contarán con un 'colorway' (una paleta de colores) personalizado donde resaltan el rosa brillante de la puntera y el color lavanda del talón, separados por un acento plateado que recorre todo el modelo, además de una suela que juega con esta misma paleta de colores.

Destaca el '11', su número, en el lateral de la parte delantera del botín, en color morado, además del nuevo logo de 'La Reina' que está compuesto por una 'A' de la cual salen dos números uno a lado y lado, una clara referencia a su dorsal en la camiseta, y que se puede encontrar en la parte inferior.

Así son las nuevas botas de Alexia Putellas, las primeras exclusivas para 'La Reina'. / Footy Headlines

Aunque no existe todavía fecha de lanzamiento concreta, se sabe que la multinacional estadounidense tiene intención de lanzar el modelo a principios del año que viene. Esta estrategia de márquetin trata de aprovechar la fama de los mejores jugadores del mundo y es muy habitual en el deporte profesional y ya le había ofrecido dos 'custom' de un modelo anterior al convertirse en la mejor del mundo.

En el caso del fútbol masculino, las grandes estrellas como Leo Messi y Cristiano Ronaldo hace años que cuentan con sus diseños exclusivos con Adidas y Nike, respectivamente.

Sin embargo, es en el baloncesto donde adquiere su máxima expresión, con modelos exclusivos (no simplemente los colores de un modelo ya disponible) para algunos jugadores en la NBA como LeBron James, o en su momento, Kobe Bryant o Michael Jordan.