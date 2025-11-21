Alexia Putellas supera a Torrejón y firma un nuevo récord en la Champions

En Stamford Bridge, en una noche de tensión, de lluvia fina y de fútbol grande, Alexia Putellas volvió a escribir su nombre en la historia de la Champions. El empate contra el Chelsea permitió al conjunto azulgrana mantenerse en el liderato de la fase de liga y la capitana, a título personal, firmó otro récord: con 83 partidos, Alexia se convirtió en la futbolista del Barça con más encuentros disputados en la máxima competición europea, superando a una referencia como Marta Torrejón (82).

Detrás de ella se sitúa el núcleo duro que ha impulsado la era dorada azulgrana. Aitana Bonmatí y Patri Guijarro suman 72 apariciones; Mapi León, 64; y Mariona Caldentey, hoy en el Arsenal, completa la tabla con 60. Un grupo que no solo ha redefinido el éxito deportivo del club, sino también el peso del Barça en el mapa futbolístico europeo.

Los registros goleadores de Alexia consolidan todavía más su figura: es también la máxima anotadora azulgrana en la Champions, con 28 goles en estos 83 partidos. La siguen Aitana (26), Jenni Hermoso (19), Claudia Pina (18), Mariona y Caroline Graham, ambas con 16. Una jerarquía que evidencia el talento ofensivo que ha construido el Barça en la última década.

Históricas Renard y Hegerberg

Más allá del universo culé, la competición también tiene sus propias leyendas. Wendie Renard (Olympique de Lyon) lidera el ránking histórico de partidos disputados, con 129. Le siguen Alexandra Popp (Wolfsburgo, 109), Eugénie Le Sommer (Toluca, 102), Saki Kumagai (London City Lionesses, 96), Ramona Bachmann (95) y Graham Hansen, que ya suma 90 encuentros (con Barça y Wolfsburgo).

En clave goleadora, Ada Hegerberg continúa al frente de la clasificación absoluta, con unos impresionantes 69 tantos. Por detrás aparecen históricas como Mittag (51), Le Sommer (50), Pohlers (48), Marta (46) y Abily (43). En Londres, Alexia Putellas añadió una página más a esa historia. Una que ya no es solo la de una jugadora, sino la de un equipo que lleva años cambiando el rumbo