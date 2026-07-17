Alexia Putellas: "Antes de salir del Barça, me hice dos preguntas..."

La exjugadora del FC Barcelona y flamante fichaje del London City Lionesses Alexia Putellas explica sus sensaciones tan solo unos días después de que se confirmara de manera oficial su llegada al club de la WSL en donde espera encontrar nuevos desafíos tras dejar una huella eterna en la entidad que considera para siempre su casa.

En una entrevista concedida a Jot Down Sport, la doble Balón de Oro asegura que su salida de can Barça no respondió ni al desgaste ni a un conflicto, sino a una decisión meditada, tomada desde la convicción de que tanto ella como el club habían llegado al final natural de un ciclo.

Alexia Putellas reconoce que antes de dar el paso se planteó dos cuestiones básicas que acabaron marcando su decisión. La primera era si seguía teniendo la motivación necesaria para volver a empezar tras haber conquistado todos los títulos posibles como azulgrana. La segunda, aún más importante para ella, era si el Barcelona estaba preparado para continuar sin ella. "Me hice dos preguntas: si yo tenía ganas de volver a empezar desde cero y si el Barça estaba preparado para seguir sin mí. Cuando respondí que sí a las dos, entendí que era el momento", explica.

Salida sin conflicto y en plena forma

Putellas no interpreta su salida del Barça como una ruptura, sino como un acto de responsabilidad hacia el club en el que desarrolló toda su carrera. "No quería irme porque estuviera mal o porque ya no pudiera aportar", reflexiona la internacional española. "Precisamente quería hacerlo (irse del FC Barcelona) pudiendo elegir cuándo cerrar la etapa".

Alexia se va a Inglaterra orgullosa porque considera que el Barça femenino ha alcanzado un grado de madurez deportiva que le permite mantener su nivel competitivo independientemente de las futbolistas que entren o salgan de la plantilla. Ese crecimiento colectivo fue, precisamente, uno de los argumentos que reforzó su decisión de buscar un nuevo reto.

En este sentido, Alexia ambién reflexiona sobre la evolución del fútbol femenino español y admite que el dominio azulgrana ha reducido la igualdad competitiva en la Liga F. A su juicio, esa circunstancia fue determinante para aceptar la propuesta del London City Lionesses.

"Competir cada semana"

"Ir a otra liga, a la WSL, es una motivación porque los equipos compiten contra ti en todos los partidos. Quiero probar ese tipo de competición en una liga. En la Liga F es diferente", asegura la futbolisa catalana. "No quiero decir que sea mejor o peor, pero es diferente. Con el Barça hemos alcanzado un nivel en el que probablemente existe una brecha con el resto de equipos. Quiero experimentar lo que es tener que dar el cien por cien porque los otros equipos nos están empujando, nos obligan a darlo todo". La Reina no duda en confesar que "necesitaba volver a competir cada semana al máximo nivel. En Inglaterra esa exigencia existe prácticamente en cada partido".

Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista concedida a Jot Down Sport es que Alexia asegura que ya no persigue únicamente acumular títulos. Después de haber ganado prácticamente todo con el Barcelona y con la selección, reconoce que sus motivaciones han cambiado. "Ahora me ilusiona más construir un proyecto que llegar a uno donde todo esté hecho", señala al explicar por qué aceptó incorporarse a un club emergente en lugar de optar por una de las grandes potencias europeas. De hecho, el London City Lionesses no competira este pr´`oximo curso e la Women's Champions League.

La familia y el Mundial 2027

Otros factores que le ayudaron a decidirse por el proyecto en el Reino Unido y descartar las atractivas ofertas de Estados Unidos fue el familiar, sin perder de vista el próximo Mundial de 2027. "También está el hecho de estar más cerca de mi familia. Al mudarme a Londres el viaje no es largo y esa fue otra de las razones principales. Es una oportunidad para todos nosotros. Mi familia también podrá conocer otro país, otro idioma, igual que yo. Además, siendo año de Mundial, marcharme mucho más lejos habría sido demasiado arriesgado", admite Alexia

La ya excapitana azulgrana también vuelve sobre el episodio que cambió su carrera: la grave lesión de ligamento cruzado sufrida en 2022. Aquella experiencia, admite, transformó su forma de entender el deporte y de valorar el presente. "La lesión me enseñó que jugar no es un derecho. Aprendí a disfrutar del entrenamiento, del día a día y de cosas que antes daba por hechas", recuerda. Además de hablar de su futuro deportivo, Putellas reivindica una mayor inversión en investigación específica sobre el cuerpo de la mujer deportista, especialmente en la prevención de lesiones de rodilla, y defiende que el crecimiento del fútbol femenino dependerá tanto del talento de las jugadoras como de la profesionalización de las estructuras que rodean a la competición.