Alexia Putellas, la reina que se inclina ante su gente

“Es un icono, una estrella, una líder”. Caroline Graham Hansen lo resume con la sencillez de quien convive con la grandeza a diario: “Una buena amiga, también, que merece lo mejor”. Alexia Putellas volvió a ser eso. Todo eso. En la noche que marcaba el inicio de una nueva Champions, la capitana del Barça se vistió de símbolo y de futbolista total. Fue la jugadora más influyente del partido: un gol, dos asistencias, seis recuperaciones, tres ocasiones creadas —la que más— y una precisión del 85% en el pase. Pero los números no cuentan lo más importante: que el alma del Barça volvió a latir al ritmo de su zurda.

La noche pedía una gran versión, y Alexia respondió con una de esas actuaciones que definen su carrera. La mejor Alexia en un gran escenario. Una futbolista que, pese a haber recibido una oferta mareante del PSG en los últimos días de mercado, decidió quedarse. Por amor al club. Por ese escudo que más tarde besaría, con los ojos cerrados, como quien se abraza a lo que le da sentido. Donde se siente a salvo.

El primer gol de la Champions fue suyo. Una obra de arte: el Bayern perdió el balón en la salida y, en la frontal, la zurda de Alexia dibujó una rosca que se fue directa a la escuadra. “Hang it on the Louvre”, que dicen los ingleses. Cuélguenlo en el Louvre.

Alexia Putellas celebró su gol al Bayern con un beso al escudo del Barça / FCB

Su reverencia

La celebración fue pura emoción y poesía. Corrió hacia la grada, se besó el escudo mientras sonaba un remix de “L’escut al pit”, y después, ya sola, se giró hacia el público y se inclinó con una reverencia. La suya. La que reserva para las noches grandes: el Camp Nou, San Mamés, la Eurocopa… y ahora, el primer gol de esta Champions. Es la única reina que se inclina ante su gente. “Una di voi”, dijo aquella noche mágica en el Camp Nou, y lo sigue demostrando cada vez que celebra un gol. Porque Alexia no se coloca por encima de nadie: reina desde dentro, desde el mismo lugar que la vio crecer.

Luego regaló dos asistencias más: una a Brugts para el 3-1, otra a Pajor en el 5-1. Un recital. Patri Guijarro, su eterna aliada, fue la encargada de entregarle el trofeo a la MVP del partido. Se acercó sonriendo, le hizo una reverencia y le dio el premio. Alexia, tímida con los reconocimientos, respondió con un gesto de complicidad: “El MVP es para ella", dijo entre risas. Su jugadora favorita. Y posó feliz con el galardón que, esta vez, sí era suyo.

Hambre intacta

Tras el encuentro, la capitana habló con serenidad, con esa voz que suena igual dentro y fuera del campo: firme, colectiva, sin necesidad de protagonismo. “Gracias por el premio, pero nunca hay una sola jugadora importante en un partido. Nuestro nivel fue súper intenso hoy, exactamente el que necesitábamos para jugar contra el Bayern”, explicó. Y añadió con la mirada puesta en el presente, sin olvidar el pasado: “Este tipo de noche es lo que la Champions te exige. Sabemos el daño que nos hizo Lisboa, pero aprendes más de las derrotas que de las victorias. Sacamos conclusiones y nuestra intención es jugar siempre así. Habíamos trabajado muchísimo la presión, y este gol nace precisamente de esa presión. Refleja el hambre que hay en el equipo”.

Su entrenador, Pere Romeu, completó el retrato: “El partido de Alexia es muy similar a lo que ella es como futbolista. Tiene capacidad para jugar muy cerca de Patri y Aitana, con poca pérdida, con pases fáciles. Y si recibe encarada a portería y con espacio, tiene muchísima calidad para filtrar balones y para marcar. Ha hecho un gran partido”.

En el césped del Estadi Johan Cruyff, la capitana volvió a dejar claro que su historia se escribe aquí. Volvió al top del Balón de Oro, quedó —injustamente— cuarta, pero no lo necesita para reafirmarse. Su respuesta siempre está ahí: en el campo, en los goles, en los gestos. Alexia Putellas, icono, estrella y líder. La leyenda que se besa el escudo, se inclina ante su gente y convierte cada partido grande en una declaración de amor al Barça