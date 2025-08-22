Alexia Putellas y la posibilidad de jugar en México: "En el fútbol nunca se sabe"

El Barça está en México para disputar dos partidos amistosos de pretemporada antes de que empiecen de nuevo las competiciones oficiales. El primer encuentro será este viernes a las 20:30 horas (04:30 del sábado, hora de Barcelona) contra la Liga MX All Stars Women y para la previa del enfrentamiento, Pere Romeu, Claudia Pina, Alexia Putellas, Jenni Hermoso, Charlyn Corral y Pedro Martínez comparecieron ante los medios.

Las jugadoras azulgranas fueron preguntadas sobre la posibilidad de jugar en la liga mexicana alguna vez: "Todos sabéis que mi presente a corto plazo, cuál es mi idea: pelear con todo con este club, pero como ha dicho Pina y se ha visto muchas veces, en el fútbol nunca se sabe y ya se verá en el futuro", respondió en este caso la capitana.

"Muchas jugadoras españolas y entrenadores han venido a la liga de México. Es un síntoma de que se está invirtiendo, que lleva muchos años de crecimiento y creen que puede llegar a ser una de las mejores ligas del mundo. La inversión está aquí y el hecho de que tantas jugadoras de nuestro país vengan ya dice que es una apuesta real", añadió Putellas.

Este será el primer partido en el que todas las futbolistas blaugranas estarán disponibles para saltar al césped y, pese a no ser un encuentro oficial, el objetivo es claro: "A pesar de ser un amistoso de pretemporada, nuestra intención siempre es la misma: ser fieles a nuestro juego, llevar a cabo el plan de partido que proponga el cuerpo técnico y el míster, e intentar ganar. No hay puntos en juego y eso lo hace un poco diferente, pero el objetivo sigue siendo prepararnos para la liga. A pesar de eso, nosotras siempre intentamos ir a por todas, ir a ganar, así se respeta el juego".

🎙 Alexia Putellas: ❝A tots els partits treus algun aprenentatge. El partit de demà serà un gran espectacle, espero que tot el públic assistent pugui gaudir-ho al màxim. Sempre que venim a Mèxic sentim l’estima de la gent.❞ pic.twitter.com/4oD9onEBQX — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 22, 2025

Clàudia Pina

Esta es el tercer año que el Barça viaja hasta México para disputar algún amistoso: "Venir aquí siempre es una prueba para el equipo, son test para ver el nivel o ponernos a punto para la temporada que nos viene y siempre felices de venir aquí. La gente nos recibe de una manera excepcional, nos apoyan muchísimo y por qué no poder jugar aquí algún día".

Además, la jugadora apuntó que es importante "tener buenas sensaciones tanto como equipo como individuales. Estamos a nada de poder comenzar la liga. Aquí siempre me siento muy bien, la afición siempre nos acoge muy bien y espero que mañana haya mucha gente en el campo animando y que sea un gran partido".

Pere Romeu

En el caso del técnico catalán, Romeu apuntó que "estamos en pretemporada, aún estamos cogiendo conceptos, adquiriendo cosas en lo futbolístico. Mañana y el domingo serán dos grandes pruebas para prepararnos para la liga y estamos contentos de estar aquí. Lo que hemos hecho es analizar individualmente a todas las futbolistas que están convocadas. Referente al América, hemos estudiado más bien al equipo que viene de varias jornadas de liga".

La pretemporada es el momento en que el cuerpo técnico puede probar nuevas variaciones de cara a la siguiente campaña: "Por nuestra parte, al venir de Barcelona a jugar aquí, jugamos contra una selección de futbolistas. Hay jugadoras de primer nivel y a estas alturas es importante jugar un partido de nivel como el de mañana".

Un retrobament molt especial ☺️ pic.twitter.com/9xpX6NoKnR — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 22, 2025

Jenni Hermoso se reencontrará con sus excompañeras

La exfutbolista del Barça se mostró muy contenta con volver a ver a las que considera sus amigas: "Dejé muchas cosas en Barcelona y para mí es un partido muy especial el que vamos a disputar. Tengo la suerte de estar en este lado en el que hay jugadoras de toda la liga elegidas por ser de las mejores, y el partido será un buen espectáculo, que lo disfrutemos todas y ellas se vayan con mal sabor de boca de México y nosotras lo disfrutemos. Será un bonito día para recordar y un impulso para la liga mexicana y todo lo que viene en el fútbol mundial".

En este sentido, Jenni también valoró que el Barça juegue encuentros en tierras mexicanas: "Está muy bien que equipos europeos vengan a México a disputar partidos que signifiquen en qué nivel estamos, dónde queremos ir o por dónde vamos yendo. Viajar a México es complicado, jugar con altura y demás siempre cuesta mucho, y al contrario nunca lo hemos hecho".

"Que viaje un equipo mexicano a Europa o España sería una buena vara de medir y sería muy bonito que se pudieran disputar esos partidos. A día de hoy tenemos la suerte de que equipos como el Barça apuesten por su gira en México y disfrutar de lo que para mí es el mejor equipo del mundo", concluyó.