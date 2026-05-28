Alexia Putellas, con todas las opciones abiertas para su futuro

Ya es oficial. Alexia Putellas, la capitana que transformó el fútbol femenino desde dentro, ha anunciado su marcha del FC Barcelona a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. Se despide del club de su vida y de una afición que la ha convertido en un símbolo eterno, antes de enfundarse la elástica azulgrana por última vez. Tras el anuncio, su futuro ya acapara todos los focos.

El London City, un proyecto ambicioso

El London City Lionesses se ha consolidado como el destino mejor posicionado para seducir a la dos veces Balón de Oro. Pese a que el conjunto inglés no disputará la próxima edición de la Women's Champions League —un factor que habitualmente sería determinante para una jugadora de su calibre—, la propuesta sobre la mesa busca cautivar a la centrocampista.

La posibilidad de recalar en Londres supondría, además, un reencuentro muy especial: la opción de compartir vestuario con Jana Fernández, quien ya forma parte de la estructura del club londinense. Este factor emocional, sumado a una oferta económica muy importante y un proyecto a largo plazo que busca consolidarse como una potencia en la WSL, ha convertido al London City en la opción número uno. La entidad inglesa está dispuesta a hacer un esfuerzo financiero considerable, entendiendo que contar con una figura como Alexia no solo refuerza la plantilla, sino que eleva la proyección mediática de todo el club.

Alexia y Jana, tras la conquista de la Champions en 2024 / FC Barcelona

Sin embargo, el aterrizaje en la capital británica no es la única vía abierta. Según ha podido saber SPORT, fuentes cercanas a la operación confirman que existe otro club de la Women's Super League que sigue muy de cerca los pasos de la de Mollet del Vallès, manteniendo viva la pugna dentro de Inglaterra.

Una puja global: La competencia de la NWSL y México

Más allá de las fronteras europeas, el mercado internacional también aprieta. La NWSL, con San Diego Wave como uno de los candidatos más sólidos, ha dejado claro que quiere a la catalana para liderar su ambicioso proyecto deportivo, tal y como apunta ESPN.

Alexia Putellas, en una acción de la final de la Women's Champions League Barça- OL Lyoness / Europa Press

A este interés se suma la liga mexicana, que ha irrumpido con fuerza en el tablero. Tanto la liga estadounidense como la mexicana cuentan con el músculo financiero suficiente para competir, e incluso superar, las cifras ofrecidas desde el fútbol europeo, convirtiendo la elección de Alexia en una de las decisiones más complejas y estratégicas de su carrera profesional.

Por ahora, la capitana prefiere mantener la calma. Su prioridad ha sido cerrar su etapa en Can Barça con el respeto que merece, pero el teléfono no deja de sonar. Londres, Estados Unidos o México; la leyenda continúa, y el mundo del fútbol sigue atento a cada uno de sus pasos.