Alexia Putellas ya tiene dos finalistas: London City Lioness y Boston Legacy

Alexia Putellas ha reducido las opciones que maneja para continuar con su carrera deportiva más allá del FC Barcelona. Tras semanas de reflexión, la ex capitana azulgrana ha ajustado las alternativas y las ha reducido a dos y en los próximos días podría dar el sí a una de estas ofertas y hacer público su destino final que se debate a los dos lados del Atlántico: Estados Unidos e Inglaterra.

Semanas atrás se dio por cerrada su incorporación al London City Lioness, que es uno de los clubes que se mantiene en la carrera para convencer a Alexia. Sin embargo, la jugadora catalana no había dado el 'OK' en ese momento pues también estaba valorando con mucho detenimiento alternativas; también de la WSL inglesa, y especialmente de la NWSL estadounidense.

Se trataba de escoger el proyecto que mejor se adaptara a sus aspiraciones, no solo económicas, sino también vitales y deportivas una vez que ha dado el paso de dejar su casa 14 años después. En estos momentos, los dos clubes mejor situados y entre los que se debate Alexia son el mencionado London City Lioness y el Boston Legacy FC porque considera que son los que pueden colmar esas exigencias que se ha marcado.

La opción británica, menos radical

La opción británica permitiría a la futbolista vallesana mantenerse al máximo nivel a nivel deportivo en un entorno más cercano a Barcelona, y además no representaría una ruptura tan radical para ella. El club de Londres está dirigido en el banquillo por Éder Maestre y gracias a la apuesta de su dirigente Michele Kang por el talento español se ha reforzado con estrellas inglesas, como la guardameta Mary Earps, pero también ha reclutado a las igualmente exazulgranas Mapi León, uno de los fichajes del verano, Jana Fernández y María Pérez Rabaza.

En el caso de apostar por el Boston Legacy FC Putellas afrontaría un cambio más radical, aunque sin duda muy atractivo para ella en muchos aspectos. El precio a pagar sería estar más alejada de su entorno más próximo por cuestiones obvias, pero la contrapartida también es un aliciente y un reto para alguien tan competitiva como Alexia: jugar en una Liga de un nivel altísimo, además de tener acceso a un mercado tan potente como es la industria del deporte estadounidense en donde el fútbol femenino tiene un gran peso específico, pudiendo convertirse en una de sus grandes figuras mediáticas.

El Boston Legacy FC es un club en expansión en la competición estadounidense y para la franquicia sería un golpe de efecto excepcional hacerse con la doble Balón de Oro catalana quien a sus 32 años deja can Barça, no solo convertida en uno de los referentes del Spotify Camp Nou con independencia de que se hable del fútbol masculino o femenino; sino mostrando que se encuentra en un estado de forma excepcional liderando sobre el terreno de juego al Barça de Pere Romeu hacia la conquista de la cuarta Champions del club y su segundo póker de títulos.

Su rendimiento en la campaña 2025/26 ha sido excepcional, manteniéndose en la cima del éxito. Y no solo con el Barça, sino también con la selección con la que consiguió la clasificación directa para el Mundial 2027 tras imponerse en su grupo a una de las grandes rivales de España, Inglaterra.

De decantarse por una de estas dos opciones se quedarán por el camino los cantos de sirena de la Liga MX mexicana, una competición también muy potente con estrellas como la también exbarcelonitas Jennifer Hermoso; de otros clubes ingleses como Arsenal o Chelsea, que intentaron saber sus opciones para contratar a Alexia; o del Gotham FC norteamericano. En unos días, Alexia Putellas despejará de manera definitiva la incógnita.