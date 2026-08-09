Alexia Putellas explica los motivos de su salida del Barça: "Quiero encontrar dónde están mi límites"

Alexia Putellas ha explicado las razones que la llevaron a cerrar su histórica etapa en el FC Barcelona y emprender una nueva aventura en Inglaterra. La exazulgrana, fichaje estrella del London City Lionesses para el megaproyecto del conjunto inglés, reconoce que quiere retos nuevos para seguir mejorando como futbolista.

En una entrevista en The Guardian, Alexia reconoce que buscaba un estímulo diferente después de 14 temporadas vestida de azulgrana y de haberlo ganado prácticamente todo: "Será diferente, pero por eso estoy aquí. Tengo ganas de mejorar. Quiero ser una jugadora lo más completa posible, aprender cosas nuevas, jugar con y contra otras futbolistas e intentar encontrar dónde están mis límites".

A sus 32 años, Putellas afronta su llegada a la Women’s Super League como un auténtico reinicio: "Necesitará tiempo porque es un nuevo comienzo y un gran cambio para mí". Además, también comentó que el fútbol inglés puede ofrecerle situaciones a las que no estaba tan acostumbrada durante su etapa en España: "Creo de verdad que venir a Inglaterra puede darme algo más. Sé controlar los bloques bajos y todo eso, estoy acostumbrada porque jugaba así en España. Quería partidos diferentes, más de ida y vuelta".

Alexia, nueva jugadora del London City Lionesses / London City

La ambición del London City, clave

Alexia también reveló que el proyecto deportivo que le presentó el London City Lionesses resultó decisivo para aceptar la propuesta: "La primera conversación fue sobre qué quiere el club y sobre lo ambicioso que es el proyecto. Quiero formar parte de ese camino, aportar la experiencia que tengo, aprender como jugadora y ser más completa. Hice el cambio por eso. Y esta liga puede ofrecérmelo".

Llega, además, con la misma mentalidad ganadora que marcó toda su trayectoria en Barcelona: "Tengo hambre de ganar, de mejorar cada día y de luchar con mis compañeras por la victoria. Voy a intentar dar lo mejor de mí al equipo y al final de la temporada veremos hasta dónde hemos llegado".

Alexia Puetllas jugadora edl London City / London CIty

Eso sí, evita ponerse metas concretas en su primera temporada inglesa. "No tengo expectativas. Solo quiero que el trabajo duro que estamos haciendo hable por sí mismo. Es una competición muy exigente. Tengo una mentalidad competitiva y quiero ganar todos los partidos".

El gran cambio

Al ser preguntada por si había pedido consejo a sus excompañeras del Barcelona, como las inglesas Keira Walsh y Lucy Bronze, sobre qué esperar en Inglaterra, respondió con humor: "Bueno, algunas me dijeron que es una liga dura y que me van a 'patear'. No, es broma".

Alexia afrontará así una temporada completamente diferente a las anteriores como profesional en el FC Barcelona. Deja atrás su 'casa', tras 14 años, y después de convertirse en la mejor jugadora del mundo en dos ocasiones. A su vez, lo hace junto a su excompañera Mapi León y en un club joven que combina estrellas, inversión millonaria y una estructura deportiva liderada por varios de los artífices del Barça campeón, dirigida por Markel Zubizarreta.