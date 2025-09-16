Alexia Putellas: "Entreno con niñas de 16 o 17 años que tienen otro tipo de prioridades"

En 2021 Alexia Putellas hizo historia cuandó se proclamó ganadora del Balón de Oro, siendo la primera futbolista española en conseguirlo, un hito que volvió a repetir el año siguiente y a medida que han pasado los años la centrocampista de Mollet del Vallès se ha convertido en todo un referente en el mundo del deporte. Ahora afronta su temporada número catorce en el Barça y lo hace con la misma ilusión de siempre, sobre todo en este mes de septiembre "porque es el mes oficial en el que empiezan las competiciones para las que me he estado preparando y que quiero ganar", tal y como expresó en una entrevista concedida a 'Harper's Bazaar'.

Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil y a Alexia le costaba imaginarse poder dedicarse al fútbol profesionalmente: "Cuando me preguntaban qué quería ser de mayor no sé qué contestaba, tengo que preguntárselo a mi madre, pero desde luego no decía futbolista porque no existía la profesión de futbolista mujer".

"Sí que soy una persona bastante nostálgica con mi infancia porque creo que fue muy bonita, con mucho amor. Me gusta recordar esos momentos. Toda la gente que me ha visto crecer me dice que ya tenía innato ese amor y esa pasión por el fútbol. Es divertido ver cómo ha evolucionado todo y el momento en el que estoy ahora", añadió.

En este sentido, la jugadora blaugrana también afirmó que el deporte de élite "no es sano ni mentalmente ni físicamente, pero luego tienes una parte muy positiva como la de jugar en grandes estadios frente a miles de personas y vivir al máximo la sensación de esta profesión. Pero desde luego, ya no haces deporte por cuidarte ni estar sana, sino porque es tu trabajo. Tengo la suerte de tener 31 años y ahora doy gracias a Dios porque me puedo levantar sin dolores fuertes después de la lesión de rodilla que he tenido. Ahora estoy muy bien".

La importancia de la salud mental

En esta temporada, el Barça tiene una plantilla corta debido a los problemas con el 'Fair Play Financiero'. Por eso Pere Romeu tendrá que tirar también de jóvenes futbolistas del filial para afrontar el curso y Alexia tiene claro que hay una diferencia bastante destacable entre las diferentes generaciones: "Sus prioridades son distintas. Entreno con niñas de 16 o 17 años y tienen otro tipo de prioridades y muy inculcada la importancia de la salud mental. Llevarte al límite a veces es necesario y otras no, pero ellas no lo viven de la misma forma que mi generación. Está por ver cómo de positivo será todo esto para la profesión y la sociedad, pero desde luego se piensan dos veces el hecho de poner al límite el cuerpo o la mente".

Además, la centrocampista también habló de la importancia de saber rehacerse después de golpes como el de la final de la Eurocopa, cuando España cayó en la final contra Inglaterra en la tanda de penaltis: "Ya no es cómo te levantes, sino ese mismo día cuando acaba te vas echa una mierda, hablando mal. Sientes que has perdido una oportunidad muy grande, que no entiendes muchas cosas ni por qué ha pasado y te comes la cabeza durante muchos días hasta que llegas al límite y te das cuenta de que necesitas parar, irte de vacaciones y recuperarte mental y físicamente".

Las preocupaciones de cualquier ciudadana

Siguiendo esta línea, la futbolista de 31 años afirmó que lo más difícil de su trabajo es "que a veces se olvide que tengo sentimientos, que tengo familia o que tengo las mismas preocupaciones o muy parecidas que la persona que me está viendo. Todo eso me costaba entenderlo al principio, pero he ido aprendiendo y, aunque creo que me he equivocado muchas veces, nunca ha sido con mala intención. Ahora estoy disfrutando mucho de este proceso de crecimiento y, sobre todo, de la alegría que me produce que el deporte femenino esté creciendo tanto y de que podamos abrir tantos caminos a los demás a nivel de inspiración o de superarse a uno mismo".

Por último, Alexia expresó que aún no sabe lo que hará una vez cuelgue las botas: "Tengo tan interiorizada aún la visión de jugadora que me cuesta visualizarme en otro ámbito, aunque paralelamente a mi carrera estoy construyendo otros intereses. Se me pasan ideas por la cabeza que luego intento convertir en proyectos y tengo un par de cosas por ahí que todavía no puedo contar. Y luego está mi fundación (Fundación Eleven, que busca ayudar a cientos de niñas para que cuenten con igualdad de oportunidades a la hora de practicar fútbol), que es un proyecto muy bonito con una parte social muy importante y que me llevó mucho trabajo".