Alexia Putellas coincide con Rodri y Gordon: "El fútbol de la WLS y el de la Liga F son diferentes"

Alexia Putellas, que afronta su primera temporada fuera del FC Barcelona, ha dado varios pasos muy importantes a nivel profesional tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Además de convertirse en el nuevo referente de las London City Lionesses y una de las grandes estrellas de la Women's Super League, la vallesana ha impulsado la creación del canal 'Eleven TV by Alexia' a través de YouTube y en el cual se podrá seguir un partido por jornada de la competición inglesa.

Tras una carrera dedicada en cuerpo y alma al Barça, con el que conquistó todos los títulos posibles en más de una ocasión, Alexia estaba convencida de que debía proseguir su camino profesional en otro lugar, y qué mejor que la potente liga inglesa en la que piensa que se podrá poner a prueba en cada jornada. Pero además del aspecto estrictamente deportivo, Putellas valoró la opción de ayudar a difundir aún más el fútbol femenino, y también empezar a profundizar en otras facetas que pueden tener un largo recorrido cuando dentro de unos años decida colgar las botas. Fue en casa de su abuela en donde nació la idea de 'Eleven 7', cuando esta le preguntó dónde podría seguir sus partidos a partir de ahora.

Con la iniciativa de Putellas, los aficionados y aficionadas podrán tener acceso a Alexia y a la WSL, una de las más atractivas del mundo por la competitividad de todos su equipos. Y en la entrevista de presentación del canal, Alexia volvía a afrontar una cuestión que le han preguntado muchas veces en los últimos meses, la diferencia de intensidad entre la competición de las Islas y la Liga F y cómo se iba a adaptar.

Al respecto, la excapitana blaugrana, tras refexionar, explicaba: "…Y ¿sabes qué pasa? Al final, en el Barça, especialmente en estas últimas temporadas, la intensidad que teníamos en los entrenamientos era increíble… así que tal vez el aspecto físico no me ha sorprendido tanto por eso".

Eso sí, hay una diferencia obvia entre el Barça y el resto d elos equipos de la Liga F, como se ha demostrado temporada tras temporada y a pesar de los esfuerzos de los rivales por intentar acercarse al conjunto de Pere Romeu, y así lo admite Alexia: "Pero si hablamos solo de los partidos, donde he notado la mayor diferencia es en la intensidad de los duelos. No importa qué minuto sea; la intensidad en los duelos se mantiene al máximo hasta el final".

La diferencias no son solo en cuanto a la intensidad de los partidos de principio a fin; también en aspectos más sofisticados del juego, y en este aspecto quizás la Liga F está a la altura o incluso supera al torneo inglés. "En España, es mucho más táctico. Notas que prácticamente todas los jugadores entienden lo que está pasando en el campo, y quizás aquí eso se reemplaza más con físicos más atléticos o con actuaciones más físicas".

En cualquier caso, sería un matiz similar a lo que sucede entre LaLiga y la Premier League en el fútbol masculino, como ya ha explicado Rodri desde su fichaje por el Barça de Hansi Flick o el mismo Anthony Gordon, el internacional inglés procedente del Newcastle. Alexia no se atreve a decir qué es mejor, simplemente se limita a adaptarse a su nuevo club y a disfrutar el reto de hacer crecer al London City Lionesses sobre el terreno de juego y ha difundir todavía más el fútbol femenino a través de 'Eleven TV by Alexia Putellas'. "Es diferente (la manera de interpretar el fútbol de una y otra competición). No quiero comparar si uno es mejor o peor".