Alexia Putellas, a cinco goles de cambiar la historia del Barça… otra vez

Alexia Putellas existe para decidir partidos. En un Barça que por momentos se encalló más de lo previsto, la capitana volvió a marcar el camino: tres goles en dos partidos, intervenciones decisivas y esa sensación constante de que, cuando el equipo la necesita, siempre responde. No es solo una cuestión de números recientes, sino de jerarquía. De liderazgo. De saber cuándo y cómo cambiar un partido.

En Riazor, saliendo desde el banquillo, fue la llave que abrió un partido atascado ante el Dépor y marcó el segundo y definitivo gol. En el Johan, frente al Badalona, volvió a ser decisiva: primero con un remate preciso tras asistencia de Patri Guijarro para romper el empate antes del descanso; después, desde el punto de penalti, con un disparo perfecto, potente y colocado. Dos goles para encarrilar una eliminatoria más compleja de lo esperado y para empujar al Barça hacia otra final de Copa.

Pero lo verdaderamente extraordinario va más allá del presente inmediato. Con ese doblete, Alexia alcanza los 227 goles con el Barça, quedándose a solo cinco de César Rodríguez (232), el segundo máximo goleador de la historia del club. Por delante, solo el mito inalcanzable de Leo Messi (672).

Alexia marco un doblete en la semifinal de Copa / Dani Barbeito

El ascenso ha sido imparable. El 16 de noviembre de 2024, en Valdebebas, contra el Madrid, superó a Luis Suárez (198) para entrar en el podio histórico. No es una cifra cualquiera: es una frontera simbólica que rompe cualquier barrera y situaba a Alexia en el mismo relato que las mayores leyendas del barcelonismo. Hoy, ese podio ya le queda pequeño.

Y no solo son los goles. También la historia se mide en partidos, en permanencia, en fidelidad. Alexia suma ya 496 encuentros con el Barça y tiene a tiro una cifra redonda, casi poética: los 500. Si todo sigue su curso, podría alcanzar ese registro en el regreso al Camp Nou, en unos cuartos de final de Champions con aroma de gran noche. El escenario perfecto para homenajear a una leyenda viva. Como si el destino, caprichoso, quisiera reservarle el momento preciso para volver a dejar huella eterna.

Regreso al Camp Nou cuatro años después

Porque hay una historia paralela, íntima y pendiente, que convierte ese posible regreso en el Camp Nou en algo mucho más profundo. Alexia no juega allí desde abril de 2022, en aquella semifinal de Champions ante el Wolfsburgo que dejó un récord histórico de asistencia y una imagen imborrable del crecimiento del Barça femenino.

Aquel verano, su carrera se detuvo en seco con la rotura del ligamento cruzado. Desde entonces, el destino le ha ido negando ese reencuentro: se perdió los partidos en el Camp Nou ante el Bayern y el Rosengard en fase de grupos, también los cuartos frente a la Roma, y aunque recibió el alta y entró en la convocatoria contra el Chelsea en semifinales, no llegó a disputar ni un minuto. Por eso, el posible regreso ahora tiene algo de justicia poética.

Alexia no pudo despedirse del antiguo Camp Nou sobre el césped. Y tiene una espina clavada. Quizá el fútbol le deba ese momento: volver a sentirse protagonista en el templo, reencontrarse con su gente y, esta vez sí, estrenar el nuevo Camp Nou como solo lo hacen las leyendas. La primera mujer que marcó en el Camp Nou (contra el Espanyol, en 2021) y la que firmó una reverencia que ya es histórica como una reina que se inclina ante su gente un año después en el primer partido con público y el primer récord.

La reverencia de Alexia Putellas en el Camp Nou (2022) tras marcarle al Madrid / FCB

Aquel primer gol, el 30 de septiembre de 2012 ante el Sant Gabriel, parecía el inicio de una carrera brillante. Nadie podía imaginar entonces que acabaría convirtiéndose en esto: una futbolista total, una capitana que lidera generaciones y una goleadora que desafía la historia del club.

Alexia Putellas ya no persigue récords. Los está redefiniendo. Y el Olimpo del Barça, ese lugar reservado para unos pocos elegidos, ya empieza a parecerle demasiado pequeño.