FC BARCELONA FEMENINO
Alexia Putellas bate otro récord en la Champions
La capitana del Barça se convirtió, con su tanto ante la Roma, en la máxima goleadora española en la historia de la competición europea
Alexia Putellas se convirtió en la máxima goleadora española en la historia de la Champions con su gol ante la Roma, alcanzando los 27 tantos y recuperando también este honor en el Barça. De esta manera, superó a Jenni Hermoso y a Aitana Bonmatí, ambas con 26, en un récord que ha ido alternando entre ellas y que ahora queda en manos de la capitana del Barça. La de Sant Pere de Ribes había sido ya la máxima goleadora histórica del club en Europa, y este duelo simbólico por la cima del gol añade un aliciente más a cada partido de la competición.
El tanto llegó en el tercer gol del Barça ante la Roma, de penalti y en el segundo intento. Tras fallar el primer lanzamiento con un Panenka que se fue por encima del larguero, Alexia no dudó en asumir la responsabilidad nuevamente: “El primero se me ha ido arriba, la idea era lanzarlo por el medio. ¿El segundo? Tenemos una lista de lanzadoras, la segunda es Patri y se lo he ofrecido, pero me ha dicho que lo tirara yo. Entonces me he concentrado y he mandado el balón a la red”, explicó la capitana tras el envite en 3Cat. Una acción que no solo valió un gol, sino también un ejemplo de carácter y determinación que refleja su liderazgo dentro del equipo.
“Siempre es complicado cuando juegas fuera en Champions. Estamos en competición europea y los aficionados rivales aprietan”, analizó sobre el contexto del partido. Alexia valoró la importancia de mantener la concentración en cada acción y de aprovechar las oportunidades: “En la ‘fase liga’ los goles son importantes. Nos volveremos a encontrar planteamientos así, tendremos que estar finas y precisas para generar ocasiones. El marcador podría haber sido más amplio, pero Cata [Coll] también ha evitado el empate en un momento clave”.
Feliz "de hacerlo con el Barça"
Celebrando su récord, Alexia reconoció la trayectoria compartida con sus compañeras: “Estoy muy feliz de hacer este trayecto con el Barça y llevar tantos años compitiendo en Europa. Ser la máxima goleadora española es un reconocimiento, pero esto también es fruto del trabajo del equipo y de todas las compañeras que me han acompañado en este camino”. Cada gol, cada acción y cada partido son piezas de una historia que se escribe con constancia, talento y pasión.
Sobre las opciones del Barça de luchar por el título, la capitana insistió en centrarse en el grupo y en el trabajo diario: “No hago caso del ‘ruido’ que hay fuera. El mensaje es para nosotras. Hay cosas por mejorar, esto es una carrera a fondo y tenemos que seguir corrigiendo los errores. Esto es muy largo”. Con 27 goles, récord en mano y la mirada puesta en la final de Oslo, aunque va partido a partido, Alexia Putellas demuestra que su talento, carácter y determinación siguen marcando la diferencia en Europa y que cada duelo es una oportunidad para seguir escribiendo la historia
