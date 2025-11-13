Alexia: "Tenemos ganas de revertir la situación del último clásico"

Alexia Putellas fue una de las grandes protagonistas de la victoria en Champions del Barça contra el OH Leuven por 3-0. La de Mollet del Vallès anotó, de penalti, el primer tanto del encuentro para encarrilar el tercer triunfo en la competición europea. La centrocampista azulgrana, antes de preparar el clásico ante el Real Madrid de este fin de semana, ha respondido a las preguntas de los aficionados en el canal de YouTube del FC Barcelona.

La Balón de Oro en 2021 y 2022 ha admitido que tiene muchas ganas del partido contra el conjunto blanco, que se disputa este sábado a las 16 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys. "El equipo llega en un buen momento, con confianza, con ganas de jugar en casa con nuestra gente. Somos muy culers y tenemos ganas de revertir la situación del último clásico que perdimos", apuntó Alexia.

Su mejor momento como futbolista del Barça

La capitana del Barça ha reconocido que le gustaría volver a jugar en el Spotify Camp Nou, donde vivió uno de sus mejores momentos como futbolista. "Tengo suerte de haber vivido grandes cosas con el primer equipo en estos 13 años, pero los partidos del Camp Nou de cuartos y semifinales de Champions están en el Top 3 seguro y no sé si también en el Top 1. El momento de salir al campo antes del himno, mirar hacia arriba y solo ver grada y cielo, cómo va creciendo el estadio, la gente gritando... eso lo tengo guardado", explicó la centrocampista.

Asimismo, Alexia también ha recordado su peor momento como jugadora profesional, cuando se rompió los cruzados de la rodilla izquierda antes de la Eurocopa. "Fue difícil, porque es una lesión que solo entendemos las que lo hemos pasado. Fue complicado mentalmente. Primero, darte cuenta de que estabas lesionada de gravedad y, después, la montaña rusa que supone emocionalmente esta lesión", sentenció la campeona del mundo, quien está rindiendo a un nivel sobresaliente este curso, en el que ya suma cinco goles y cinco asistencias en tan solo once encuentros.