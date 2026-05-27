Alexia Putellas: "Ayer sentí un vacio gigante, me dolía el corazón"

Una emocionada Alexia Putellas explicó durante el acto de despedida oficial celebrado en el Spotify Camp Nou el motivo que le hizo tomar la decisión definitiva de dejar el FC Barcelona tras catorce temporadas en el club y una temporada de mucha reflexión y en la que intentó paladear cada día, cada partido.

La ya excapitana del Barça reconoció que el martes 26 de mayo fue para ella "un día muy emotivo" y "muy difícil de explicar... Toda la temporada lo ha sido por todo lo que ha ido sucediendo, por plantearme si sería la última temporada en el Barça y vivirla como tal... y ayer sentí un vacio gigante, me dolía el corazón" cuando finalmente se decidió a hacer pública su decisión con un emotivo comunicado "y hoy estoy llena de amor"

"Nunca está el momento ideal para salir pero tal y como ha ido la temporada... hay muchos grises en medio y era la decisión más difícil de mi vida". Con la sensación de que seguir en el club "podría desdibujar este camino" Alexia lo tuvo claro "al levantar la cuarta Champions en Oslo, era el momento ideal para mí". Porque además, como la líder que es, "sentía que el equipo seguirá tirando. Sé las jugadoras que hay, las conozco y el equipo seguirá funcionando", sentenció.

Putellas, que repitió en numerosas ocasiones que "me he vaciado" en estos años de entrega a la entidad, aseguró que se dio cuenta que era del Barça "desde que nací, porque los partidos que estaban puestos en la tele de casa siempre eran los del Barça" y que "aquella niña que venía a este estadio con su padre, nunca se hubiera imaginado conseguir todo lo que he conseguido. He hecho una promesa, que hoy me abriría en canal, abriría mi corazón".

En este sentido, Alexia se mostró muy agradecida al técnico Xavi Llorens que ya en 2012 "porque nada de esto habría pasado si tú no hubieras aparecido. Recuerdo que me dijiste 'puedes marcar un antes y un después y puedes hacer historia; serás un emblema del club'. Yo era una niña y no hice caso".

Tras un video en el que numerosas personalidades ligadas al Barça, al fútbol y a Alexia le rindieron homenaje, Putellas añadió que "lo mejor que me ha pasado en mi carrera ha sido esto. Las compañeras, el staff, estas personas que se desviven por el club, este estadio, la afición... esto será siempre lo mejor de mi carrera". Y anunció que seguirá ligada al Barça. "Vaya donde vaya, voy a seguir estando vinculada a la Fundació del Barça, que es increíble todo el trabajo que hacen. Por esto también el Barça es más que un club. Cree mi propia fundación, tenemos más de 300 niñas. Desde que la inicié, Marta Segú me ayudó mucho a entender cómo funciona una fundación. Seguiremos trabajando juntos y ayudaremos a más de 400 niñas".