Alexia Putellas anunciará su futuro en las próximas horas

El futuro de Alexia Putellas se puede despejar en las próximas horas. Según ha podido saber SPORT, el anuncio de la decisión de la futbolista del FC Barcelona es inminente y todo apunta a que confirmará los peores presagiosn para la 'Gent blaugrana'.

El barcelonismo ha vivido las últimas jornadas entre la alegría de la conquista de la Women's Champions League en Oslo frente al OL Lyoness, completando un nuevo póquer de títulos, y los insistentes rumores que apuntaban a que Alexia Putellas anunciaría su salida del club tras catorce temporadas defendiendo su camiseta, convirtiéndose en un referente mundial.

Aunque se ha visto a la jugadora vallesana muy emocionada en los últimos partidos y en sus intervenciones públicas, se ha mantenido fiel a su línea habitual discreta y contenida y ha reservado el anuncio público de su decisión para no interferir la preparación y la disputa de la final, primero, ni afectar a las celebraciones por los títulos, después.

Sin embargo, una vez superada la resaca de los festejos y con las ideas muy claras tras meses de reflexión, Alexia ha decidido que ha llegado el momento de desvelar su futuro y las fuentes consultadas por esta redacción indican que todo apunta a su adiós.

El legado de Alexia Putellas en el Barça es inmenso, no únicamente por su papel referencial en la consolidación de la sección de futbol femenina como la mejor del mundo o por su talento individual que la ha situado en el Olimpo de las mejores futbolistas.

Su identificación con los valores de la entidad y su éxito la convierten, aún estando en activo, en uno de los referentes históricos de la entidad a la altura de mitos deportivos como Kubala, Cruyff o Messi en el fútbol, Epi o Nacho Solozábal en el baloncesto, Massip o Barrufet en el balonmano o Carles Trullols, los hermanos Josep Enric y Joan Torner o Ferran Pujalte en el hockey patines.