Alexia Putellas: "Ahora abrazo más el elogio porque lo entiendo como una inspiración"

El Barça cambia, las jugadoras llegan y se van, pero la esencia del equipo permanece intacta. Alexia Putellas, capitana y referente, explica cómo se mantiene ese espíritu que une a veteranas y jóvenes, transmitiendo valores, ilusión y hambre de títulos. Habla de la responsabilidad que sienten las nuevas generaciones, de lo que aprende de ellas y de cómo les deja espacio para ser ellas mismas, al tiempo que marca el camino con su experiencia.

En esta segunda parte de la entrevista exclusiva, Alexia reflexiona en SPORT sobre el ciclo del equipo, su legado, la energía de las jóvenes y cómo ha aprendido a abrazar el reconocimiento y la admiración de quienes la rodean. Una conversación que revela no solo a la futbolista, sino a la líder, mentora y ejemplo dentro y fuera del campo.

Pasan los años y, aunque haya jugadoras que se van y caras nuevas, el equipo mantiene su esencia. ¿Cómo se logra?

Es un trabajo conjunto, de mucha gente: club, cuerpo técnico y jugadoras. Dar continuidad a lo que funciona y mejorar lo que debe mejorar. Pero creo que la clave está en el sentimiento de pertenencia a esta camiseta, a esta ciudad, a esta historia. Da igual si vienes de fuera, si subes de La Masia o si llevas aquí diez o más años: todas nos identificamos con eso. Y eso ayuda a mantener la esencia. Las jóvenes vienen con energía y motivación, y las veteranas seguimos con hambre de títulos.

Hace un año me contaste que cuando subían Pina, Jana y Bruna les decías que disfrutaran, que no se pusieran presión de más, que ya les tocaría tirar del carro. Por el contexto del club, a esta generación que sube ahora sí se le pide más responsabilidad. ¿Las ves preparadas?

El talento lo tienen para serlo. Pero si la exigencia que tengo ahora me la hubieran puesto con 18 años, no habría decidido igual. Es natural. Por eso les decía a Pina, Jana y Bruna en ese momento que esto es un ciclo: que aprovecharan cada etapa. Aunque al principio no tengan tantos minutos, es tiempo para aprender de las compañeras con más experiencia. Eso te forma como futbolista.

¿Qué aprendes tú de ellas?

Mucho. No solo de las jóvenes, de todas. Llevo tres cuartos de mi carrera jugando con Torrejón y sigo aprendiendo de ella cada día. Me gusta observar, analizar, absorber lo mejor de cada una. De las jóvenes me contagia su ilusión e inocencia: aún no han recibido muchos palos, hablando mal, en este deporte o en la industria. Me encanta su energía y también la manera que tienen de encarar.

Alexia Putellas posa durante la entrevista exclusiva con SPORT en el Johan Cruyff / Dani Barbeito

Vicky nos contó en verano que te vacila porque tú les permites ser ellas mismas, aunque también las aprietas cuando toca.

Es que así entiendo el deporte en equipo. Para rendir al máximo, necesitas sentirte tú misma y tener confianza. Luego hay líneas de trabajo y seriedad, pero el equilibrio está ahí. Un grupo no puede tener éxito si las personas no pueden ser ellas mismas.

Dime qué te gusta más de cada una de las jóvenes que han subido. ¿De Sydney?

Su talento individual.

¿De Aïcha?

Su potencia física.

¿De Serrajordi?

Parece que lleva toda la vida jugando en la élite por cómo entiende el tiempo, el espacio y el juego.

¿Sabes que dicen que es un clon tuyo?

¡Sí, sí! Y también que es mi hermana [risas].

¿Y de Vicky? Ya lleva un tiempo en el primer equipo, pero solo tiene 19 años.

De Vicky, su habilidad en el uno contra uno y su capacidad prematura de entender los espacios y dónde están las asociaciones.

Tus compañeras, sobre todo estas jóvenes, dicen que “Alexia siempre será Alexia”, “la primera”, la que “tiene algo diferente”. ¿Eres consciente de esa huella que dejas no solo en tus compañeras sino en la gente?

Voy a confesarte que hasta hace poco lo bloqueaba. No quería sentirlo ni verlo porque pensaba que me podía restar: cuando hay tanto elogio, puedes acomodarte. Pero entendí que no es tanto un elogio sino más un sentimiento de amor o inspiración. Ahora lo abrazo más, lo guardo en mi retina y me permito sentir esa emoción, que es recíproca, porque también es por mi parte.

Ahora el contexto es muy distinto al que tú tenías con 18 años. ¿Qué consejo le darías a la Alexia de entonces que llegó al Barça a esa edad?

Es que es imposible comparar épocas. Todo ha cambiado a una velocidad brutal, solo falta irnos cinco o seis años atrás. Entonces, es imposible. Si a esa Alexia, no solo a la de seis años que era una niña, también a la de 18 que pisó por primera vez la Ciudad Deportiva, le hubiera dicho que jugaría en el Camp Nou ante 90.000 personas, no se lo habría creído