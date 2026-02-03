Alexia presenta su logotipo personal de Nike y sus nuevas botas exclusivas

Alexia Putellas, capitana del FC Barcelona y dos veces ganadora del Balón de Oro, ha lanzado hoy de la mano de Nike su primer logotipo personal, acompañado del estreno de sus botas Nike Phantom 6 Player Edition, diseñadas exclusivamente para ella. Se trata, además, de la primera vez que Nike lanza una edición Player Edition de la línea Phantom pensada para una futbolista, marcando un nuevo hito en la apuesta de la marca por el fútbol femenino. El diseño de estas botas rinde homenaje a la conexión especial de Alexia con el número 11 e incorpora por primera vez su emblema personal en el calzado, un detalle con el que la jugadora entra en el olimpo de las grandes estrellas del deporte que poseen su propio logotipo con Nike, como Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Kobe Bryant, Roger Federer o Rafa Nadal, entre otros.

La respuesta de los consumidores ha sido inmediata y muy positiva: además de las botas, prendas de la colección como la camiseta y el pantalón corto con el logo de Alexia están prácticamente agotadas en la web de Nike en España, reflejo de la enorme demanda que ha generado esta colaboración desde su salida al mercado, en solo 24 horas. Esto no solo subraya la proyección global de Alexia como figura del deporte, sino también cómo una campaña bien construida puede conectar con el público y potenciar la visibilidad del fútbol femenino.

Apodada cariñosamente “La Reina”, Alexia domina el juego con una visión, un control y una versatilidad inigualables que le permiten sobresalir en todas las posiciones. Su primer modelo exclusivo se ha creado a partir de esa imagen, destacando la precisión distintiva de las Phantom 6 en un diseño personalizado que se centra en su larga conexión con el número 11 e incluye, por primera vez, su propio logotipo de Nike.

Las nuevas botas de Alexia Putellas / Nike

“Cuando empecé a ver al Barça, recuerdo que el 11 era Rivaldo, que es zurdo”, comenta Alexia, también zurda y atacante. “Me enamoré de ese número. Todos quieren el número 10, pero el 11 es especial. Cuando la gente vea el número 11, quiero que lo asocie con Alexia”. Este diseño exclusivo lleva esa asociación un paso más allá con el tema “More Than 11”: las botas están decoradas con once 11s, estampados desde las puntas de los cordones hasta la plantilla, la suela y la parte superior. Su logotipo Nike personal también nace de un par de 11s que se combinan con una estilizada letra “A” para formar una corona.

“De pequeña, en España, solo veía hombres jugando al fútbol”, afirma Alexia. “Nunca soñé con jugar en el Camp Nou, ni con tener mis propias botas de fútbol Nike. Es una locura, pero estoy disfrutando del proceso”.

Las nuevas botas presentan una paleta de colores tan atrevida como el juego de Alexia: tonalidades rojas vibrantes que reflejan potencia, movimiento y creatividad; tonos negros que simbolizan confianza, control e instinto; y sutiles detalles metalizados que aportan un acabado premium. Además, elementos de purpurina añaden distinción adicional bajo las brillantes luces del estadio, mientras que los gráficos en capas aportan profundidad y complejidad al diseño. Estos detalles celebran la historia de Alexia, sentando precedente para elevar la voz de las mujeres en la narrativa de producto y reforzando el compromiso de Nike con la representación y la innovación. Motivos similares del número 11 y la corona se extienden a una colección de ropa deportiva, que incluye un chándal para adultos y una camiseta con pantalón corto para niños, todos ellos adornados con el nuevo logotipo de Alexia.

Detalles de las nuevas botas de Alexia Putellas / Nike

El diseño de Alexia también se materializa en unas botas con las tecnologías más avanzadas de Nike Football, pensadas para el ataque más preciso sobre el césped. Nacida de ideas aportadas por la propia Alexia y otras futbolistas de élite, la Phantom 6 incluye una parte superior Tuned Gripknit que ofrece control óptimo del balón y precisión máxima en cualquier condición, una placa Cyclone 360 que proporciona tracción rotacional para realizar recortes con total seguridad, y una puntera optimizada para máxima comodidad y toque preciso.

Las Nike Phantom 6 Alexia Putellas Player Edition estarán disponibles en las versiones Elite FG Low-Top y Jr. Phantom 6 Academy MG desde ya, en la página oficial de Nike, así como en establecimientos seleccionados de España y el resto del mundo.