Alexia: "Aunque no podamos ganar el póker, queremos el triplete"

Alexia Putellas (Mollet del Vallès, 4 de febrero del 1994) cumple a rajatabla con la preparación física, el descanso y la alimentación que requiere su carrera de deportista de élite. Sin embargo, también tiene sus caprichos, en los días libres. Es disfrutona, le gusta comer bien y cocinar cuando invita gente a casa. Le "relaja" hacerlo, es su "momento" y, además, es "una gran anfitriona", cuenta.

En una charla con SPORT, más distendida que de costumbre y en un acto con Hellmann's, la capitana del FC Barcelona habla sobre esta alianza comercial, el Barça, la final de la Champions y la de Copa, la selección y la Eurocopa, que arranca en un mes.

¿Por qué Hellmann's?

Sobre todo por su apoyo al fútbol femenino. Son patrocinadores de la Eurocopa de este verano y cuando se me presentó la oportunidad de colaborar con esta marca me puse muy contenta. Además, me recuerda a mi infancia, porque de pequeña mis padres siempre compraban el bote grande de cristal de Hellmann's y lo teníamos siempre en casa. Me lleva a esos momentos.

¿Mayonesa con...?

Con todo. Con carne, con pollo, con patatas. Era LA salsa de casa, así, en mayúsculas.

¿Has creado una hamburguesa?

A ver... Es una hamburguesa un poco normal [ríe], tampoco voy a decir aquí que he creado una hamburguesa increíble. La hicimos el día que hicimos las grabaciones, me lo pasé súper bien, me dejaron crear. Quería hacer una hamburguesa normal, fácil, para que la gente pueda hacer la suya en casa.

Eres cocinillas, ¿verdad?

Me gusta mucho. Y me relaja. Es mi momento. Me gusta cocinar sola, pero no para mí. Me gusta organizar una comida en casa, que venga gente, y currarme la comida para ellos. Soy una gran anfitriona. Si es para mí sola, tiro de rapidez y sencillez.

Alexia Putellas en un acto promocional con la mayonesa Hellmann's / Valentí Enrich

Y aunque sigues una rutina muy estricta por tu profesión, también tienes tus caprichos.

Claro. Como todo en la vida, el equilibrio es clave. No es mi día a día ni algo que siempre hago, pero hay momentos para salirte de la rutina que también te ayudan a rendir, cuando disfrutas comiendo o haciendo cosas diferentes. Y cuando por calendario encaja, después de los partidos, por ejemplo, suelo comer comida rápida y siempre cae una hamburguesa con Hellmann's, claro.

¿Cuál es tu plato estrella antes de un partido?

Arroz o pasta con pollo. Antes del partido no hay mayonesa [risas].

La mayonesa para luego, ¿no?

Si ha ido todo bien, sí [risas].

Hablemos del Barça. Vienes de jugar la final de la Champions, ahora dos partidos de la Nations League con España y este sábado hay la final de Copa contra el Atlético. ¿Cuesta ir cambiando el chip tan rápido?

Es lo que nos exige el calendario. Para lo bueno y para lo malo, cada tres días tenemos partido. Terminó la final de la Champions con un sabor amarguísimo para todo el mundo; a los cuatro días teníamos otro partido, luego, a los tres, y ahora una final. Este calendario caótico de obliga a no tener mucho tiempo ni en lo bueno ni en lo malo. También es un poco la mente del deportista de élite, tener que sobreponerte rápidamente a un momento malo y rendir con los máximos en el siguiente.

El Atlético ha tenido más tiempo para preparar esta final porque no tienen tantas jugadoras que hayan ido con sus selecciones. ¿Os afecta mucho?

Es una realidad, no es una excusa. Pero por nuestra manera de entender esto, nos adaptamos siempre. Tendremos dos entrenos para preparar este partido, que es una final, muchas sesiones de vídeo, que eso nos va a ayudar mucho, y así vamos a ir a competir, con humildad, con muchas ganas de rendir a nuestro máximo nivel para estar más cerca de levantar otro título.

Alexia Putellas, con Maria Tikas, durante la entrevista con SPORT / Valentí Enrich

Queda un partido, una final, pero ¿cómo valoras la evolución de la temporada?

El equipo ha ido de menos a más. En la final de la Champions está claro que no estuvimos bien. Tu puedes perder siempre, cualquier partido, pero lo que más nos duele es que perdimos sin ser nosotras, no supimos sacar nuestra mejor versión y por eso nos fuimos tan jodidas de Lisboa. Pero quitando eso, creo que las eliminatorias de cuartos y semis están ahí, el rendimiento fue buenísimo, la gente puede volver a ver los partidos. Estamos hablando de dos equipos muy buenos, como el Wolfsburgo y el Chelsea, que cada temporada se refuerza muchísimo. Y a nivel nacional también hemos ido de menos a más, hemos llegado a jugar muy bien muchísimos partidos, supimos mantenernos arriba durante muchísimo tiempo en cuanto a juego y ahora falta el último empujón, que es un título más. Aunque los cuatro títulos no los podamos ganar, queremos esta Copa y vamos a ir a por este triplete.

Ayer, con la selección, ganasteis a Inglaterra con una gran remontada. ¿Qué sensaciones te deja esa victoria ante un rival de tanta autoridad y con la Eurocopa a la vuelta de la esquina?

Muy buenas, creo. Ya no por el resultado, pero porque consigues dejar a Inglaterra en un bloque bajo, que es lo que queríamos. Ellas solo tienen una, creo que el partido está controlado en todo momento. Luego puede entrar el balón o no, pueden ellas tener una y meterla, como fue ayer, pero lo que nos da a nosotras la pista de si estuvimos bien o no está en el control del partido, creo que el equipo lo hizo fenomenal. Inglaterra, Bélgica, Portugal... creo que todos estos han sido muy buenos.

Nueve jugadoras de los onces de estos últimos partidos de la selección sois o han sido jugadoras del Barça. ¿Qué te dice esto?

Que mi club, el Barça, está trabajando muy bien y por eso está aportando tantísimas internacionales, no solo a España sino a otras selecciones, también. Cuando hay parón, se quedan muy pocas en la Ciudad Deportiva y esto habla muy bien de nosotras, del equipo tan competitivo que tenemos, capaces de jugar en partidos grandes.

Alexia Putellas en un acto promocional con Hellmann's / Valentí Enrich

Vimos de nuevo, en cuanto a sensaciones, a la selección que ganó la Nations hace un año y medio.

Es lo que decía antes de la mentalidad del deportista: cada tres días tienes un partido, para lo bueno y para lo malo, y no sueles comparar con lo que has hecho tres partidos antes, siempre intentas mejorar el que has hecho. Vamos a intentar mejorar el partido de Inglaterra para el próximo, esta es nuestra mentalidad y es lo que vamos a hacer en la Euro.

Después de lo que sucedió hace tres años, que te perdiste la Euro por la lesión, ¿afrontas la de este verano de una manera más especial?

Tengo muchas ganas de esta Euro, por cómo ha ido todo el año, por cómo me siento, por la confianza que tengo, por la confianza que me transmiten tanto el cuerpo técnico como las compañeras y estoy muy feliz, con el máximo compromiso, y con ganas de dar lo mejor de mi misma para ponerlo al servicio del equipo y que podamos conseguir los objetivos.

La última, de las de antes: si organizases una barbacoa con amigos, ¿qué no podría faltar en el menú?

No pueden faltar ni mis amigos ni mi familia, un poco de música, una buena carne y esta mayonesa trufada de Hellmann's que está increíble.

'Team' trufa ¿pues?

Uf, sí. Siempre había sido 'team' clásico, ¿eh? La del bote de cristal que te decía. Pero es que el otro día probé esta trufada y, ya verás, cuando la pruebes... Está increíble.

La probaremos, la probaremos