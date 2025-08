Alexia solo piensa en blaugrana: "Mi presente es el Barça"

Alexia Putellas fue protagonista en Ciudad de México, donde inauguró oficialmente la tercera sede de su Fundación Eleven en el Deportivo Azcapotzalco. Un proyecto social que utiliza el fútbol como herramienta de transformación para niñas en situación vulnerable.

La capitana del Barça destacó la importancia del deporte para las más jóvenes: “Es muy importante tener las instalaciones para poder practicar el deporte, no solo a nivel profesional, sino también para todas esas niñas. Creo firmemente que el deporte es un vehículo brutal para el desarrollo social y personal”, afirmó.

También dejó reflexiones sobre su camino como deportista para que sirva como ejemplo sin que el ganar sea una obsesión: "Hay que partir de la base que ganar no es lo normal. He aprendido a valorar lo que es ganar cuando lo haces. En las derrotas es donde más he podido crecer", reflexionó.

Su futuro en el Barça

Aprovechando la presencia de la capitana culé, los medios locales no desaprovecharon la oportunidad de preguntar a las dos veces Balón de Oro sobre un posible futuro en la Liga MX Femenil, a lo que Alexia respondió con claridad:

"Ya tienen muchísimas referentes aquí muy buenas para fijarse en ellas. Vivo el presente, y mi presente es el Barça, el club de mi vida. El futuro nadie sabe qué nos depara... solo sé que ahora estoy en el Barça y tengo una gran motivación por esta nueva temporada para alcanzar todos los objetivos", confirmó sobre una temporada en la que las de Pere Romeu intentarán quitarse la espina de la Champions League que perdieron en la final contra el Arsenal.

Alexia afirmó estar en contra de los dichos machistas que el futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández emitió semanas atrás en sus redes sociales / EFE

La polémica del Chicharito

Finalmente, la futbolista blaugrana no pudo esquivar una de las grandes polémicas de los últimos tiempos a nivel deportivo en México, las declaraciones recientes de “Chicharito” Hernández y su visión sobre los roles de género. Alexia, que nunca se muerde la lengua, respondió con contundencia a los comentarios del ex del Real Madrid, que aseguró que las mujeres debían encarar su energía femenina a cuidados, nutrición y limpiar:

"No estoy de acuerdo con esa frase. No sé muy bien de dónde sale, pero no estoy de acuerdo. Si eres hombre o mujer, eres libre y puedes elegir lo que te haga sentir cómodo y eres capaz de pelear por ello", apuntó sin tapujos.