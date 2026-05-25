Alexia y Pajor presentan candidatura a un Balón de Oro que se tiñe de blaugrana

La goleada del Barça al Olympique de Lyon en Oslo no solo dejó la cuarta Champions League femenina de la historia blaugrana. También colocó a varias futbolistas del conjunto de Pere Romeu en primera línea de salida para el próximo Balón de Oro. Y entre todas ellas destacan dos nombres propios: Alexia Putellas y Ewa Pajor. La capitana blaugrana y la delantera polaca cerraron la gran noche europea confirmando una temporada sobresaliente que las sitúa entre las principales candidatas al máximo reconocimiento individual del fútbol femenino.

Alexia Putellas volvió a demostrar que sigue siendo una de las futbolistas más determinantes del continente. La UEFA la eligió mejor jugadora de la Champions 2025-26 tras un torneo espectacular. La capitana blaugrana cerró la competición con siete goles y siete asistencias en once encuentros, siendo la futbolista con más participación directa en goles de todo el campeonato.

Más allá de las cifras, Alexia ha recuperado plenamente el liderazgo competitivo y futbolístico que la convirtió en doble Balón de Oro. Con su futuro todavía por decidir, su influencia volvió a ser total en el juego del Barça durante toda la competición europea.

La explosión de Pajor

La sensación en el club es que Pajor ha dado este curso el salto definitivo al escalón más alto del fútbol europeo, siendo una futbolista capaz de marcar diferencias en los días grandes más allá de sus cifras en Europa, que han sido demoledoras. En Oslo apareció cuando más sufría el Barça ante la presión francesa y abrió un partido que terminó convirtiéndose en una exhibición blaugrana.

Firmó un doblete y además asistió a Salma Paralluelo en uno de los goles de la sentencia. Una actuación total que le permitió acabar como máxima goleadora de la Champions League con 11 tantos en 10 partidos y llevarse además el MVP de la final.

Ambas parten como grandes favoritas al Balón de Oro junto a Alessia Russo, referencia ofensiva del Arsenal y una de las futbolistas más determinantes del curso europeo. Sin embargo, el peso del campeón continental vuelve a colocar al conjunto blaugrana, como en los últimos cinco años -Alexia (2) y Aitana (3)-, en el centro de todas las quinielas.

Más reconocimientos

En el club también esperan algún reconocimiento para Patri Guijarro, que ha sido la brújula del equipo durante todo el curso. Ha sostenido al Barça desde la inteligencia táctica y la salida de balón que exhibió, en este caso en carrera, en Oslo en el primer tanto de Pajor. Quizá no tenga el foco mediático de otras compañeras, pero su temporada ha sido enorme.

Más allá del premio gordo del Balón de Oro, los premios individuales pueden llegar con Cata Coll y Pere Romeu. La guardameta también aparece entre las principales favoritas al premio a mejor portera tras otro año de máxima seguridad bajo palos, mientras que Pere Romeu gana enteros para llevarse el galardón a mejor entrenador después de conducir al Barça a otra temporada perfecta.