Alexia y Pajor deciden el derbi en una tarde de homenajes y jerarquía culé

Pocas veces un derbi se escribe con letras tan doradas. La tarde empezó envuelta en ovaciones: a Aitana, por su hat-trick en París por su tercer Balón de Oro; a Vicky, por su Kopa; y a Pajor, por un Müller conquistado en la gran noche del fútbol mundial. Pero pronto la ovación dejó paso al pulso. Porque un derbi no se juega, se pelea. El Barça, pese al dominio constante y a las ocasiones sin red, tuvo que sudar para romper el muro blanquiazul. Y cuando el acierto parecía esquivo, surgieron las figuras: Alexia y Pajor firmaron los dos goles que inclinaron el marcador. Con menos brillo, pero con más carácter. Porque a veces, ganar con oficio es más valioso que golear con arte.

Al técnico azulgrana, que no ha repetido once en lo que va de Liga, no le tembló el pulso al apostar por rotaciones en un partido de alta tensión. Mapi descansó, Aleixandri compartió eje con Paredes y sorprendieron las titularidades de Gemma Font bajo palos y Aïcha en el carril diestro. El Espanyol, fiel al guion que Romeu ya había anticipado, se replegó desde el inicio, buscando frustrar cada embestida culé. Pero el Barça no cayó en la ansiedad. Siguió hilando fino, amasando el partido con pausa, buscando ese pase entre líneas para generar peligro. En este tipo de encuentros, la paciencia es mejor arma que la prisa.

Respondieron todas. Graham lo intentó con un zurdazo que Romane detuvo, Brugts rozó el gol desde el lateral, y Pina firmó una jugada de orfebrería que se perdió por milímetros. Hasta que, en el minuto 21, siempre tan oportuna, Alexia impuso su ley: Aitana filtró un pase con bisturí, Graham rompió líneas y sirvió el gol en bandeja a la capitana, que definió con la punta de la zurda desde el corazón del área. Se abría así la lata en un derbi en el que mandó la concentración absoluta. Aunque el segundo se resistía, el Barça mantenía el timón con firmeza. El balón era azulgrana por convicción, no por inercia.

Interrupciones, tensión y músculo. El duelo se volvió más físico y la árbitra no dejó pasar una. Browne estuvo a punto de empatar, pero Gemma Font —imperial— evitó el tanto tras una falta sobre Paredes que no pitó la colegiada. Amaia, por su parte, tuvo que abandonar entre lágrimas y en camilla tras una grave lesión de rodilla, tiñendo de amargura el cierre del primer acto. Antes del descanso, Patri se topó con el larguero y Graham acarició el gol en una jugada que merecía mejor final. Faltaba precisión, pero sobraba coraje. El Espanyol, encerrado pero valiente, no bajó los brazos en ningún momento.

Sentenció Pajor, como tantas veces. La goleadora polaca culminó una acción coral nacida en los pies de Aleixandri, continuada por Pina y Alexia, y finalizada con un zurdazo cruzado al palo largo. Gol de manual. Con el 2-0, Romeu movió el banquillo: ovación cerrada para Aitana, que se ganó el descanso, y minutos de rodaje para Serrajordi tras su lesión. El marcador pudo ser más amplio, pero los postes -de Patri, de Aitana y de Sydney-, Romane y la entrega defensiva del Espanyol impidieron la goleada. No importó. En una tarde de homenajes, el Barça celebró lo que mejor sabe hacer: ganar. Otra vez, el derbi fue azulgrana