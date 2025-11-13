Alexia llega lanzada al clásico

El Clásico siempre exige una protagonista, una figura capaz de encender el tempo emocional del partido. Y este sábado, en Montjuïc, el foco apunta con fuerza hacia Alexia Putellas. La capitana del Barça llega al Estadi Olímpic con la mirada afilada y un estado de forma que no admite matices: 9 goles y 5 asistencias en 14 partidos entre club y selección. Un impacto tan constante que se resume en una cifra demoledora: un gol generado cada 71 minutos.

Su inicio de temporada es una declaración de intenciones. Con la camiseta azulgrana, Alexia exhibe el tono imperial que la convierte en brújula, martillo y seda: 6 goles y 5 asistencias en 12 encuentros, decisiva desde el centro del campo, máxima asistente y tercera goleadora por detrás de Pina y Pajor. En Liga F, gobierna los datos como quien lleva años dictando leyes: 25 pases clave, 23 ocasiones creadas, un 56% de éxito en el regate y un 70% de duelos aéreos ganados. Todo eso desde la serenidad de quien entiende el fútbol un segundo antes que las demás.

Europa tampoco ha encontrado antídoto. En la Champions, 3 goles en 3 partidos, líder compartida del torneo (con Alba Redondo y Ada Hegerberg), aunque ninguna rival presenta también sus 2 asistencias ni su media sideral de un tanto generado cada 50 minutos. Además, manda en los pases clave (9) y en las recuperaciones en el último tercio (6), sostenida por un 88,6% de precisión en el pase que explica por qué, cuando la pelota pasa por ella, el Barça respira mejor.

Alexia abrió la lata desde los once metros contra el Leuven / Valentí Enrich

Enganchada a su mejor versión

Más allá de las cifras, Alexia atraviesa un momento de plenitud interior. “Me siento bien y en la línea del equipo. Con mucha confianza”, explicó en el canal de YouTube del club ante las preguntas de aficionados. “Sigo buscando dónde está mi mejor versión, mi límite… Disfruto mucho haciendo lo que hago. Hay un sentimiento de querer volver a repetirlo cada día. Estás enganchada a esa sensación”.

Hablar de referentes también la llevó hacia una reflexión más íntima. Aseguró que es “un orgullo” saber que niños y niñas la miran como modelo, y agradeció “el respeto y el amor” que recibe en todos los estadios. Lo atribuye al trabajo invisible, al rendimiento que nace del cuidado milimétrico del cuerpo: “Tu cuerpo es tu instrumento. Debes cuidarlo, entrenarlo, apretarlo y salir de la comodidad. Es responsabilidad, determinación y disciplina”, explicó. Aunque, incluso en esa exigencia, la capitana encuentra un espacio para el disfrute: “Lo importante es encontrar siempre un equilibrio”.

Alexia llega al Clásico lanzada. Pero no es solo una racha: es la inercia natural de una futbolista que convierte los grandes escenarios en su hábitat. Es la máxima goleadora de la historia de los Barça-Madrid, con diez tantos (la siguen Patri Guijarro y Ewa Pajor, con siete cada una). Y Montjuïc también espera su luz