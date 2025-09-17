Alexia no tiene ninguna intención de dejar el Barça

Alexia Putellas no tiene ninguna intención de dejar el FC Barcelona pese al interés que ha existido por parte especialmente del PSG para contar con la capitana azulgrana a partir de esta temporada.

El PSG está decidido a romper la hegemonía casi tiránica que ejerce el Olympique Lyon desde hace décadas en la Première Ligue francesa y, tal y como afirma MD y ha podido confirmar SPORT, el club parisino se ha lanzado con todas sus energías para intentar conseguir el fichaje de Alexia, consciente de contratar a la capitana del Barça sería un refuerzo de lujo para su plantilla.

Decidida a seguir

El hasta ahora sempiterno subcampeón francés (el PSG ha encadenado cuatro de sus doce segundos puestos desde que cosechó su primer y único título en la temporada 2020/21) ha insistido a Alexia durante los dos últimos días con su propuesta para que se convierta en la nueva líder de la plantilla. Si diera la internacional catalana el OK, firmaría un acuerdo por cuatro temporadas (Alexia tiene 31 años) y el PSG abonaría la cláusula de rescisión.

La operación no tiene posibilidades de salir adelante, pues Alexia Putellas no tiene intención alguna de dejar el Barça. La doble Balón de Oro está en su club de toda la vida, feliz de sentir que sigue rindiendo a su máximo nivel y con la ilusión intacta para luchar por todos los títulos y sacarse la espina clavada de la derrota en la última final de la Champions.

Sin dudas en el área deportiva

En el Barça, hay cierta división de opiniones, aunque claramente matizadas. En la parte deportiva están totalmente en contra de una salida de la capitana del equipo. Por el peso específico que tiene Putellas en el terreno de juego y en el vestuario, consideran imprescindible su concurso para mantener el nivel competitivo del equipo.

En los despachos hay algunas voces que no se cierran totalmente a la operación, pues valoran la posible inyección económica que supondría la cláusula de rescisión de contrato, que según Catalunya Ràdio es de un millón de euros. Sin embargo, la postura unánime es la de no entrar en una negociación y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Alexia tiene contrato en vigor con el Barça hasta junio de 2026 y existe la opción de una temporada más. El mercado de fichajes español y francés, junto al holandés, están abiertos hasta el viernes 19 de septiembre y ese es el periodo de tiempo en el que se puede mantener cierta incertidumbre, aunque queda claro que el deseo de Putellas es seguir jugando en el Johan Cruyff.