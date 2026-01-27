Alexia, el futuro en calma de la capitana del Barça

Alexia Putellas volvió a hablar en el idioma que mejor domina: el del césped. En la final de la Supercopa, con el Barça ya lanzado hacia el título, la capitana apareció en el minuto 92 para firmar el 2-0 definitivo y cerrar un clásico que llevaba su sello. Gol, beso al escudo y reverencia. Una celebración cargada de significado, que fue una declaración pública de amor más al club de su vida.

Horas antes, en la previa del partido, Alexia había esquivado con naturalidad una pregunta sobre su renovación. No era "el momento", dijo. Su cien por cien físico y mental estaba en la final. El mensaje fue coherente con su manera de entender el fútbol y con lo que viene transmitiendo desde hace tiempo: primero el equipo, luego todo lo demás.

Al día siguiente fue Joan Laporta quien puso palabras al debate. Preguntado por el futuro de la capitana y por ese año opcional que figura en su contrato, el presidente se mostró prudente, pero se deshizo en elogios hacia ella. “Estamos encantados con Alexia. Es una referencia del fútbol femenino y del Barça y siempre deseamos que esté con nosotros el tiempo que veamos que puede ser bueno para ambas partes”, afirmó en Catalunya Ràdio. Un mensaje sin promesas, pero con una idea clara: el club cuenta con ella y valora tanto su rendimiento deportivo como su papel dentro del vestuario y con las jugadoras de la cantera.

La realidad, a día de hoy, encaja con ese discurso. Alexia ya explicó en octubre, en una entrevista exclusiva con SPORT, que su futuro dependerá de una doble sensación: cómo se sienta ella y cómo la sienta el club. “Llevo casi la mitad de mi vida en el Barça. Esto seguirá así mientras yo mantenga la motivación, la energía y la exigencia diaria, y mientras el club también lo sienta igual”, aseguró entonces. Y añadió: "El fútbol puede cambiar, no sé qué va a pasar, hay un día en el que el ciclo se acabará, esto no hay que negarlo y es natural. Pero sentirme como me siento es clave para continuar y para rendir cada fin de semana este año como lo estoy haciendo".

Nada ha cambiado desde aquel momento. En verano rechazó una importante oferta del PSG, dispuesto a pagar su cláusula, y confesó, en dicha entrevista, que “no hubo debate”. Lo hizo porque se sentía bien, útil y porque seguía disfrutando compitiendo al máximo nivel. Como ahora.

Con tres títulos todavía en juego y una temporada exigente por delante, Alexia está centrada en rendir y en ayudar al equipo a ganarlo todo. Se le irá preguntando sobre ello estos meses, pero el futuro se irá escribiendo con calma, como siempre ha defendido. Pero hay una certeza que se mantiene intacta: Alexia es Barça y el Barça es Alexia. Y ambas partes quieren que la historia, siga como siga, se escriba de la mejor manera posible