Alexia: “La final más especial es la que está por venir”

La previa de la gran final tuvo voz propia. Y si hay alguien que entiende lo que significa vivir una Champions con el Barça es Alexia Putellas. La capitana azulgrana compareció junto a Caroline Graham Hansen en el Ullevaal Stadion de Oslo antes de la final ante el OL Lyonnes.

Alexia aseguró que está viviendo las horas previas “de manera intensa”, consciente de que “una final no tiene nada que ver con el resto de partidos”. “Estoy focalizada en dar mi mejor versión”, afirmó. La catalana será una de las seis futbolistas azulgranas que habrán vivido las siete finales de Champions del club junto a Patri Guijarro, Marta Torrejón, Mapi León, Aitana Bonmatí y Gemma Font. Una generación que ha cambiado la historia del Barça y cuya evolución resumió recordando la final de Budapest de 2019.

“Lo más especial de esta evolución comenzó en una final ante el Lyon en la que nos pasaron por encima y vimos el nivel real de las campeonas de Europa. Nos pusimos el traje de trabajo y hemos llegado hasta donde estamos ahora”, explicó la capitana, orgullosa del camino recorrido junto a sus compañeras. “Es algo increíble y único”.

Porque enfrente vuelve a estar el gran gigante europeo. Pero Alexia cree que esta vez el escenario es distinto. “Ellas siguen manteniendo un nivel altísimo. La diferencia está en nuestra evolución”, señaló. “Quizás esta sea la final en la que ambos equipos llegan más igualados, no tanto por el estilo de juego, sino por el nivel y la calidad”.

La doble Balón de Oro también habló de la rivalidad creciente entre ambos clubes. “Entiendo que se hable de una nueva rivalidad. Mientras el Barça esté en la final, el resto me da igual. Pero sí, es especial jugar contra el Lyon”, admitió. Además, hizo balance de una temporada marcada por las lesiones y una plantilla corta. “Las jugadoras con más experiencia hemos dado un paso adelante”, destacó, recordando también el golpe que supuso perder la final de Lisboa hace un año.

“Todas las finales tienen algo especial. Al final te quedas con las que ganas, pero en nuestras carreras no puedes vivir de lo que ya ha pasado; siempre piensas en el futuro más inmediato”, reflexionó Alexia, dejando una frase que resume la mentalidad competitiva del Barça: “La final más especial es la que está por venir”. Preguntada por si el resultado de la final condicionará su futuro, Alexia evitó distracciones. “Una final de Champions siempre es muy especial. Es en lo que pienso ahora mismo. Es lo más importante para el equipo, para mí y para todos los culés”, respondió.

Graham: "A Noruega le ha salido todo perfecto"

La otra gran protagonista de la comparecencia fue Caroline Graham Hansen, que jugará una final de Champions en su país. “Me hace mucha ilusión jugar en casa. Para Noruega es muy importante que los dos mejores equipos de Europa jueguen aquí”, explicó la extremo azulgrana. Además será una final en la que se enfrentarán las dos máximas estrellas de su país: la 10 del Barça y Ada Hegerberg. "Las dos jugadoras con más nombre de nuestro país están una en cada equipo. A Noruega le ha salido todo perfecto", añadió.

Graham rechazó cualquier favoritismo. “No nos vemos favoritas. Somos equipos de nivel parecido con características diferentes”, aseguró. “Sabemos que será una gran lucha, muy exigente desde lo físico y lo mental”. La noruega también puso en valor el crecimiento del fútbol femenino y el nivel de la competición. “Empezamos cada temporada desde cero. Solo queremos seguir mejorando. El nivel sube cada año y te exige muchísimo”, afirmó