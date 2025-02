Alexia: "Tenemos equipo para seguir haciendo historia"

Alexia Putellas ha concedido una entrevista en el programa 'One to One' de 'Barça One', donde repasa su trayectoria y la actualidad del Barça femenino. Durante la entrevista, reconoce estar viviendo un momento de madurez que -dice- le ayuda a poner las cosas en perspectiva y disfrutar del momento.

"Estoy disfrutando mucho de esta madurez dentro y fuera del campo. A los 20 te buscas a los 30 ya sabes quién eres", asegura Alexia. Eso sí, la capitana asegura que enfoca su día a día como un escenario de exigencia, la única manera de seguir creciendo y compitiendo en un club como el Barça. "No sé si describiría este momento en el Barça como estar en paz porque aún quiero seguir siendo mejor cada día. No entiendo llevar esta camiseta si no es como una con una lucha diaria por ser mejor. No lo describiría como un estado de paz sino más bien lo contrario. Pero la madurez también te permite disfrutar de este estado de querer mejorar".

Alexia también se ha referido a toda el proceso de recuperación de su grave lesión de rodilla. "He descubierto muchas versiones de mí mismo que, si no pasas por algo así, no lo conoces. Lo he aprovechado para conocer algunas frustraciones, el contexto, aceptar más los errores.... He pasado todos los procesos y en cada fase de la lesión sientes que puedes jugar y al día siguiente que es imposible. Es como una montaña rusa".

Cuestionada sobre si se siente una referente, entiende que le puedan colocar esa etiqueta pero no trata de forzar nada ni de sentirse mucho más que una futbolista. "Al final no dejo de ser una persona que se levanta, lucha por lo que quiere y trata de disfrutar haciendo el camino con la camiseta del club del que soy fanática. Para mí es un privilegio y cada vez soy más consciente y lo valoro más. Siento que es un privilegio", empieza diciendo.

"Nadie te enseña a ser un referente o al menos desde la versión femenina porque faltaban referentes del fútbol femenino. Hay cosas que me gustan más y algunas que me gustan menos, pero huyo mucho de eso: yo soy futbolista. Tienes que ser tú y puedes cambiar vidas, pero no desde el objetivo de cambiar el mundo porque si no te vuelves un poco loca".

Sobre la situación del equipo, Alexia quiso restar trascendencia a la primera derrota en el Johan. "La reflexión que hemos hecho es que el fútbol es así: no se puede dar nada por sentado. Desde dentro sabemos lo mucho que cuesta ganar a pesar de que los resultados sean abultados. Del sacrificio que hacemos cada día. Ese día no se logró y evidentemente estábamos cabreadísimas. Siempre hay cosas que mejorar".

Alexia está convencida de que el equipo puede seguir haciendo historia esta temporada. "Nosotras sentimos que se pueden lograr grandes cosas. Vemos con los otros clubes se están reforzando y las cantidades que se mueven, pero si conseguimos llegar a nuestra mejor versión confiamos en seguir haciendo historia".