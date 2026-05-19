Alexia enciende la final: "Si no pensara que vamos a ganar, no la jugaría"

Tras haber dominado de forma aplastante las competiciones domésticas (Liga y Copa), el equipo de Pere Romeu llega a la gran cita europea con la moral alta y el hambre de revancha. Este sábado 23 de mayo de 2026, a las 18:00, se enfrentará al Olympique de Lyon en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega). Será la cuarta final entre ambos equipos en la historia de la Champions femenina.

La capitana Alexia Putellas intervino este martes en el programa 'Tot costa' de Catalunya Ràdio y repasó la actualidad del equipo, su mentalidad ante la final y varios temas personales.

La centrocampista del FC Barcelona Alexia Putellas dispara para anotar un tanto durante el encuentro correspondiente a la jornada 17 de Liga F disputado el pasado 13 de enero entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en Barcelona. EFE/ Alejandro García / Alejandro Garcia / EFE

Sobre la preparación y la rutina, la de Mollet del Vallès señaló que "venimos de unas semanas que solo jugamos un partido por semana, por lo que ya estás acostumbrada. Pero cuando vienes de jugar cada tres días, estas semanas se hacen muy largas".

El equipo mantiene la misma rutina que las semanas anteriores. Alexia, con experiencia en este tipo de finales, tiene claro el enfoque: "Si algo he aprendido después de siete finales es en no pensar más allá de lo que toca; si has jugado ocho veces el partido en tu mente, llegas agotada y creo que no beneficia. Es mejor pensar lo justo. Ver el vídeo, hacer el análisis del rival y entrenar bien".

Alexia celebró su primer gol ante el Bayern con la clásica reverencia / FCB

Favoritas y respeto al Lyon

"Estamos delante de un equipo que ha ganado ocho (Champions). En una final puede pasar cualquier cosa; creo que no hay favoritos. Confío plenamente en nosotras. Si no opino que ganamos, no iría a jugar. Será un partido muy igualado, favoritas o no, no cambiará mucho el partido", declaró.

Sobre el rival destacó especialmente sus transiciones: "Si estamos con pelota, puede ser un equipo que se parta mucho. Eso tiene riesgos y beneficios. En caso de acabar la jugada o de finalizar, todo perfecto. Si hay un error, sabes que hay peligro. Y reconoce el "aura" del rival: "Tienen una historia increíble. Es una referencia que estamos intentando igualar. El día del Bayern sentía lo mismo. Dentro del vestuario es lo mismo. Hay dos o tres equipos que sabes que son aspirantes".

Alexia Putellas anotó un doblete contra el Bayern en el Spotify Camp Nou / Gorka Urresola

Derrotas, crecimiento y el proceso

La derrota ante el Arsenal dolió y mucho en el vestuario culé. Sobre ello también se pronunció la '11' barcelonista: "Honestamente, sí lo pensamos. El proceso tras la final pasada y el inicio de temporada ha servido para entender lo ocurrido: Las derrotas siempre sirven. Tienes que aprovecharlas. Aunque desde Lisboa, este equipo ha mejorado"

También habló sobre Aitana Bonmatí, quien llega tras superar recientemente una lesión en el peroné: "Yo no le doy consejos, porque cada lesión es un proceso personal… Ojalá acabe todo como en Bilbao, como en mi situación".

Alexia Putellas celebra su gol en la final de la Champions Barça-Olympique Lyon / JAVIER FERRÁNDIZ

El gol en la final de Bilbao y las emociones

Precisamente, en ese partido, Alexia salió del banquillo y marcó el 2-0 definitivo que sirvió para alzarse con su tercera Women's Champions League: "Lo pasaba fatal (en el banquillo). Después tuve la suerte de salir y de vivir uno de los mejores momentos que he vivido como jugadora del Barça. Me quedo con eso", declaró.

La centrocampista no piensa en celebraciones y sobre su reencuentro con Jonatan Giráldez, afirmó que se conocen mutuamente y eso puede influir en el encuentro: "No me sabe mal encontrarme con Giráldez. Me lo hubiera sabido si fuera un entrenador que no se hubiera comprometido al máximo el tiempo que estuvo aquí… Tomó una decisión y separó su camino con el club y, al final, es fútbol. Nos conoce y le conocemos. Son muchos años y muchos entrenamientos".

Alexia y Giráldez en un entrenamiento / FCB

Las nuevas generaciones vienen fuertes. La capitana culé mantuvo que hay que saber guiarlas: "Hay momentos de todo con esta nueva generación. Hay cosas que, como no tienen tanta experiencia, les tienes que ayudar. Ha sido un año que han aprovechado las oportunidades y ya son el presente… Para mí Vicky ya es una de las veteranas (bromeó)".

Su futuro y mentalidad

Por su parte, Alexia no piensa en renovaciones ni celebraciones lejanas: "Mi decisión es centrarme en el futuro inmediato. El entrenamiento de mañana. Ser cada día mejor. La cuestión emotiva no tiene nada que ver con la decisión. Me siento una privilegiada de vivir todo lo que pasa… Estoy muy agradecida".

Y, para finalizar, sobre si está en su mejor momento, fue contundente: "Cuando Pere (Romeu) empezó como entrenador, me dijo que me necesitaba en mi mejor versión. Me abrí en canal. Siempre intento reinventarme… A día de hoy puedo decir que me levanto y me digo que quiero ser mejor para ayudar al Barça".