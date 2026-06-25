Alexia, decisión tomada: jugará en el London City Lionesses

Alexia Putellas ya ha tomado una decisión sobre su futuro. Según ha podido saber SPORT, la doble Balón de Oro jugará la próxima temporada en el London City Lionesses, poniendo fin a una etapa irrepetible de 14 años en el Barça.

La centrocampista quería reflexionar con calma antes de dar el paso definitivo. Como explicó este medio, el primer gran paso había sido tomar la difícil decisión de dejar el club de su vida y quería darse tiempo para asimilarlo. Sin embargo, el calendario y la cercanía del inicio de los entrenamientos en Estados Unidos, la obligó a fijarse un plazo para decidir: esta semana. Y esa decisión ya está tomada: su futuro estará en la Women's Super League inglesa.

El pasado 8 de junio, el periodista Tom Garry, de The Guardian, informó de que Alexia y el London City Lionesses ya habían alcanzado un acuerdo en cuanto a las condiciones contractuales. Sin embargo, la futbolista todavía no había dado el sí definitivo y quiso tomarse un tiempo para valorar todas las opciones antes de comprometerse con un club.

Durante ese proceso, la oferta del Boston Legacy siguió muy viva y fue ganando enteros. El proyecto estadounidense, liderado por Domènec Guasch, ex del Barça, intensificó sus contactos en las últimas semanas e intentó convencer a la capitana azulgrana hasta el último momento. De hecho, hasta hoy no la descartaban. Finalmente, Alexia ha optado por permanecer en Europa y aceptar el reto del London City Lionesses.

Los motivos

La elección de Inglaterra responde a varios factores. Alexia priorizaba seguir compitiendo en Europa, mantenerse cerca de Barcelona y de su gente y disputar la que actualmente está considerada como la liga más potente del mundo. Uno de los aspectos que más pesó en su decisión fue evitar cualquier escenario que pudiera enfrentarla directamente al Barça o vincularla a otro gran club con una identidad, una masa social o un estadio con historia.

La internacional española también buscaba un desafío deportivo diferente tras conquistar todos los títulos posibles como azulgrana. Su objetivo es seguir compitiendo al máximo nivel para llegar en las mejores condiciones al Mundial de Brasil y a los Juegos Olímpicos, pero haciéndolo en un entorno nuevo, lejos de su zona de confort.

Alexia anotó un doblete contra Inglaterra en Son Moix / EFE

Otro de los elementos decisivos ha sido el proyecto del London City. A Alexia le atrae la apuesta de un club construido exclusivamente alrededor del fútbol femenino, con la ambición de demostrar que una entidad que no depende de una estructura masculina también puede crecer y competir por grandes objetivos. Primero, desde a inversión, y en el futuro, buscando la sostenibilidad.

En definitiva, el London City Lionesses es el destino que más elementos reúne de todo lo que buscaba Alexia en esta nueva etapa. Un proyecto ambicioso, respaldado por una fuerte inversión económica y con capacidad para ofrecerle un contexto competitivo y unas condiciones acordes a la dimensión de una de las mejores futbolistas de la historia y candidata favorita para llevarse el Balón de Oro este año. Un club en crecimiento, con aspiraciones de pelear por objetivos importantes en el futuro, pero sin la carga emocional que supondría vincularse a otra gran institución con una afición o un estadio icónicos. Porque ese vínculo lo tiene y lo tendrá siempre solo con el Barça. A ello se suma la posibilidad de seguir compitiendo en la mejor liga del mundo y la proximidad con Barcelona y su entorno, un factor que ha acabado marcando diferencias respecto a la opción de Estados Unidos.

Un equipo en el que jugará con sus excompañeras Jana Fernàndez, Lucía Corrales y María Pérez... y con Mapi León que, como adelantó SPORT, también pondrá rumbo hacia Londres.

Susto en Venezuela

Todo ello se ha producido, además, en un contexto inesperado. Alexia se encuentra estos días en Venezuela junto a su familia, en un viaje de vacaciones vinculado también a su fundación, Eleven, y ha vivido desde allí el devastador terremoto que ha sacudido el país. La preocupación entre sus seguidores fue inmediata, por lo que la propia futbolista publicó un mensaje en sus redes sociales para tranquilizar a todos y confirmar que tanto ella como los suyos se encuentran bien.

"Hola a todos. Dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo en Caracas. Gracias por los mensajes. Muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas"