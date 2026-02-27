Alexia conquista los Goya: la Reina del fútbol brillará en la gran noche del cine español

La Reina también reinará en el cine. Alexia Putellas dará un paso más en su proyección internacional y social al participar en la 40ª edición de los Premios Goya, que se celebra este sábado 28 de febrero en el Auditori Fòrum–CCIB de Barcelona, donde entregará el galardón a los mejores efectos especiales. La capitana del Barça se convertirá así en la primera futbolista en la historia en subir al escenario de la gran noche del cine español para presentar un premio, en un gesto que simboliza la creciente conexión entre deporte, cultura y entretenimiento.

La doble Balón de Oro acudirá a la ceremonia acompañada por Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF, en una presencia que refleja la nueva era de visibilidad e influencia del deporte femenino. La figura de Alexia trasciende desde hace tiempo lo estrictamente futbolístico y se ha consolidado como un icono social y generacional, capaz de conectar con audiencias muy diversas y de ampliar los límites del impacto del fútbol femenino.

Su presencia en los Goya no es un hecho aislado, sino un paso más dentro de un perfil cada vez más transversal en la cultura popular. En los últimos años ha protagonizado apariciones mediáticas de gran alcance: en 2022 entregó un premio a Rosalía —declarada admiradora suya— y Manuel Turizo en Los40 Music Awards; en 2025 fue la imagen del anuncio de Nike en la Super Bowl, uno de los escaparates publicitarios más influyentes del planeta; y esta misma temporada sorprendió con un cameo en un sketch del programa La Revuelta junto a Rosalía, Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Estopa y Javier Calvo, entre otros.

Alexia Putellas junto a Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Jorge Ponce, David Broncano y Rosalía / RTVE

Más y más

Su participación en la gala del cine español llega, además, en un momento especialmente dulce tanto dentro como fuera del campo. Hace apenas unas semanas presentó sus botas exclusivas de Nike y su logotipo personal dentro de la marca, un nuevo hito comercial que refuerza su posicionamiento como referente global del deporte femenino.

En lo deportivo, la capitana azulgrana también ha iniciado 2026 por todo lo alto. El pasado 24 de enero levantó la Supercopa de España tras imponerse al Real Madrid (2-0) en la final, en la que además vio puerta. En lo que va de año suma ya tres goles y dos asistencias, confirmando su gran estado de forma.

Tras la Supercopa, Alexia afronta ahora el primer parón internacional de 2026 con la selección española, que llega como vigente campeona de la Nations League después del título conquistado ante Alemania en diciembre de 2025. Entre trofeos, focos y nuevos escenarios, la Reina sigue ampliando su legado dentro y fuera del césped