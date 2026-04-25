WOMEN'S CAHMPIONS LEAGUE
Alexia: "En el Camp Nou será una final"
La capitana del Barça hizo autocrítica con la gestión que hizo el equipo en superioridad numérica, aunque es plenamente consciente de que todo se decidirá frente a su afición, una de las claves de la eliminatoria
El Barça se quedó con la sensación agridulce de que podía haber sacado algo más de su visita a Alemania, especialmente tras la expulsión de Kett. No obstante, con el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou, el conjunto dirigido por Pere Romeu se sitúa como el gran favorito para estar en otra final de Champions League.
La capitana, Alexia Putellas, valoró positivamente el resultado de la ida: "Al final ha sido un partido difícil, como esperábamos. En la primera parte hemos aguantado, sobre todo al final. En la segunda hemos tenido mucho más control. Tras la expulsión, podríamos haber marcado, pero han defendido bien. Nos han tapado espacios interiores y tendremos que mejorar eso para el partido de vuelta".
"Ya lo dije, ese resultado (el 7-1 de la primera jornada de Champions frente al Bayern) era engañoso. El vestuario lo sabía. Hoy era un partido diferente, sabíamos que pasara lo que pasara era una eliminatoria de 180 minutos. En el Camp Nou será una final", añadió en su análisis la jugadora blaugrana.
Además, Alexia dejó claro que el equipo quiere estar en la final: "Tenemos que hacernos fuertes en casa. Jugamos con la ventaja del factor campo. Con la afición nos haremos fuertes. Más allá del récord, la gente que venga nos dará mucha energía. Queremos estar en otra final".
"No he visto la jugada, pero Salma ha dicho que le tira del pelo y eso es expulsión", explicó sobre la tarjeta roja que vio el Bayern en la recta final. En la misma línea se pronunció Cara Coll: "Un tirón de pelo es tarjeta roja. Las reglas son las reglas y para mí sí que es roja".
La guardameta del Barça quiso hacer un llamamiento a la afición culé: "Es un resultado muy apretado. Se lo pasarán bien. Ojalá poder seguir ese camino hacia Oslo. No tengo dudas de que la afición del Barça no decepcionará".
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