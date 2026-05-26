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Alexia se va del Barça: última hora y reacciones a su comunicado, en directo
Alexia Putellas, la dos veces Balón de Oro, pone fin a su etapa en el Barça tras levantar la cuarta Champions, dejando un legado histórico con 30 títulos bajo el brazo
'Sold out' para la despedida de Alexia
Tras el anuncio del adiós de Alexia Putellas, ahora mismo NO se pueden adquirir entradas para el partido de este miércoles ante la Real Sociedad. Nadie quiere perdérselo.
El adiós de Aitana a Alexia
Reacción de Aitana Bonmatí a la marcha de Alexia. Ha subido una stories con la palabra "leyenda". Las dos jugadoras con más Balones de Oro. 'Made in' La Masia.
Irene Paredes
Tras cinco temporadas compitiendo juntas, la central de Legazpi, Irene Paredes, agradece todo lo que la capitana ha aportado al FC Barcelona: "Gracias por todo, Ale".
Marta Torrejón
Otra de las veteranas. Con 13 temporadas en el club de su vida, Marta Torrejón se despide en sus redes de Alexia: "Eterna. Leyenda. Única".
Caroline Graham Hansen
La jugadora noruega ha sido una de las primeras compañeras en despedirse de la capitana en redes sociales: "Una auténtica leyenda! Cómo voy a echarte de menos".
El club, el primero en pronunciarse
Como era de esperar, el propio club a través de sus redes sociales no ha tardado en despedir a su máxima goleadora histórica. "Un legado. Un icono. Una capitana. Eterna Alexia.", acompaña la publicación.
Alexia se va del Barça
¡Buenas tardes! Tras catorce temporadas defendiendo los colores azulgranas, la capitana ha anunciado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que pone fin a su trayectoria en el FC Barcelona y no continuará en la disciplina del equipo la próxima campaña.
Sigue en directo las reacciones a la confirmación oficial de su salida aquí.
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