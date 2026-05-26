Alexia se va del Barça: última hora y reacciones a su comunicado, en directo

Alexia se va del Barça

¡Buenas tardes! Tras catorce temporadas defendiendo los colores azulgranas, la capitana ha anunciado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que pone fin a su trayectoria en el FC Barcelona y no continuará en la disciplina del equipo la próxima campaña.

Sigue en directo las reacciones a la confirmación oficial de su salida aquí.