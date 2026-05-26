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Alexia se va del Barça: última hora y reacciones a su comunicado, en directo
Alexia Putellas, la dos veces Balón de Oro, pone fin a su etapa en el Barça tras levantar la cuarta Champions, dejando un legado histórico con 30 títulos bajo el brazo
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