Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alexia se va del BarçaAlexia BarçaPalmarés AlexiaDespedida AlexiaChampions Camp NouCasadóClasificación Giro ItaliaGiro ItaliaFinal Conference RayoFinal Champions PSG ArsenalAlexia PutellasTomás RonceroRoland Garros hoyOrden Juego Roland GarrosToni NadalClementeHija GuardiolaJulián ÁlvarezGuardiolaJoao PedroGrupo España Europeo Sub-17Próximo partido Jódar Roland GarrosMercado de fichajesJubilación flexibleMaldiniDGTPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

FC BARCELONA (F)

Alexia se va del Barça: última hora y reacciones a su comunicado, en directo

Alexia Putellas, la dos veces Balón de Oro, pone fin a su etapa en el Barça tras levantar la cuarta Champions, dejando un legado histórico con 30 títulos bajo el brazo

Alexia dice adiós al Barça, a una trayectoria gloriosa

Alexia dice adiós al Barça, a una trayectoria gloriosa

Perform

Sergi Castillo

Sergi Castillo

RRSS WhatsAppCopiar URL