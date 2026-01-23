Alexia avisa antes de la final de la Supercopa: "Nunca es suficiente"

Alexia Putellas afronta una nueva final con la naturalidad de quien ha vivido muchas, pero sin perder un ápice de ambición: "la motivación viene sola". La capitana del Barça subrayó en la previa de la final de la Supercopa que “todos los títulos son especiales” y que, por mucho que la experiencia acompañe, “nunca es suficiente”. Con un nuevo Clásico por delante, Alexia dejó claro que el equipo llega “muy motivado” y consciente de que le espera “una final muy competida ante un gran rival”, sin querer anticipar nada antes de que ruede el balón.

Una de las cuestiones centrales de su intervención fue el papel de las jugadoras más jóvenes, muchas de ellas ante su primera gran final. "Lo hablábamos con las jóvenes hace un rato comiendo, para ellas es un privilegio estar aquí, pero también una gran oportunidad para aprender". Defendió que las futbolistas más jóvenes “están preparadas para sumar si el míster lo considera, como ya han hecho durante toda la temporada", y asumió el rol de las veteranas: “Tenemos que transmitirles tranquilidad y confianza”.

En esta línea, Alexia elogió a las futbolistas formadas en la Masia, cuyo impacto ha sido una de las notas destacadas del curso. Para la centrocampista, su irrupción ha sido “un descubrimiento impresionante, no solo para mí, sino para toda la afición y la gente que está cerca del equipo", y una nueva demostración de “de lo que está hecha la Masia”. La capitana puso el acento en el contexto del club y en cómo esas jóvenes han aprovechado su oportunidad: “Han demostrado lo buenas que son. Nosotras solo hemos podido ayudarlas a que se sientan integradas”.

En una final, "la dimensión mental" adquiere un peso específico, algo que Alexia considera clave. Sin entrar a comparar si es más o menos importante que otros factores, sí remarcó que “la mentalidad con la que encaras el partido y cómo superas situaciones imprevistas” puede marcar diferencias. Como ejemplo, recordó la semifinal, cuando el equipo se quedó con una jugadora menos y supo sobreponerse: “Estuvimos súper bien y nos demostramos que podemos con cualquier reto. Es algo que se trabaja desde hace muchas temporadas”.

Preguntada por cuestiones personales, Alexia quiso centrar el foco exclusivamente en el partido. “Ahora no toca hablar de mi renovación”, zanjó, asegurando que su “cien por cien, mental y físico”, está puesto en la final. También se refirió a la sanción de Kika Nazareth, confirmando que la portuguesa “entrenará hoy y mañana estará en el estadio”, y destacando que su presencia será importante “por la alegría que transmite”, aunque no pueda jugar.

Sobre el rival, Alexia espera “un Real Madrid que venga a por el partido” y un duelo en el que “los pequeños detalles marcarán la diferencia”. Reconoció el crecimiento del conjunto blanco, fruto del tiempo y la continuidad de su proyecto, y avisó de que el Barça necesitará “el cien por cien” para llevarse el título. Por último, lanzó un mensaje a la afición, con un compromiso claro: “Vamos a salir a ganar y a intentar que sientan orgullo. Que nos devuelvan esa energía”