Alexia, Aitana y Ona Batlle, en el mejor once de 2025 de FIFPRO

Alta presencia azulgrana en el FIFPRO Women's World 11. Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas han sido incluidas en el mejor once de 2025. Una distinción votada por más de 6.000 jugadoras, según el rendimiento mostrado entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025.

Las tres jugadoras culers fueron piezas clave en los esquemas azulgranas durante el pasado curso, en el que el Barça logró el triplete doméstico (Liga, Copa y Supercopa) y llegó a la final de la Champions. Además, tuvieron un papel destacado con la selección española, que cayó en la final de la Eurocopa.

Aitana Bonmatí participó en un total de 44 partidos con la elástica azulgrana. En ellos, firmó 15 goles y 12 asistencias, unas cifras brutales. En el mediocentro, estuvo acompañada habitualmente por Alexia Putellas, que completó la temporada con unos números igualmente brillantes: 39 partidos, 22 dianas y 16 asistencias de gol. En cuanto a Ona Batlle, la de Vilassar de Mar fue indispensable y dejó unas estadísticas sensacionales. En total, registró 4 goles y 12 asistencias en los 37 partidos que jugó. Unos datos que cobran mucho valor por el hecho de partir desde la defensa.

FIFPRO World11 2025 femenino / FIFPRO

El once lo completan Hannah Hampton (Chelsea); Lucy Bronze (Chelsea), Millie Bright (Chelsea), Leah Williamson (Arsenal), Ona Batlle (Barça); Aitana Bonmatí (Barça), Alexia Putellas (Barça), Ghizlane Chebbak (Badalona FC); Chloe Kelly (Arsenal), Barbra Banda (Orlando Pride), Alessia Russo (Arsenal).

Protagonismo culé y ausencias destacadas

Así pues, el Barça Femenino vuelve a ser protagonista en un galardón que reconoce anualmente a las mejores jugadoras del mundo. Cabe destacar, también, que es la tercera vez que Aitana (2023 y 2024) y Alexia (2022 y 2024) forman parte del FIFPRO World XI, mientras que es la primera aparición para Ona Batlle.

Un once en el que llama la atención la ausencia de Patri Guijarro -sexta en el Balón de Oro- o de jugadoras que no estuvieron ni nominadas, como Mariona Caldentey (Arsenal) o Irene Paredes, Ewa Pajor y Cata Coll (Barça), además de otras jugadoras que tendrían que haber estado en la lista como Claudia Pina (máxima goleadora de la Champions), Klara Bühl (Bayern), Dumornay (OL) y un largo etcétera