Alba Caño se despide del Barça con doble último baile y por todo lo alto

El Barça despidió el domingo a una de esas futbolistas que dejan huella sin hacer ruido. Alba Caño puso punto final a siete años y medio de azulgrana, una etapa que comenzó en 2018, cuando llegó desde el AEM para incorporarse al juvenil, y que terminó con un último abrazo en el césped y la sensación de haber cumplido todas las etapas posibles dentro del club.

Capitana del filial y referente silenciosa en el vestuario, la centrocampista de Puiggròs (Garrigues), de 22 años, ya pone rumbo a Estados Unidos. En julio firmó por el Boston Legacy, el nuevo proyecto de la NWSL que se estrenará en la temporada 2026 y que está dirigido por Dome Guasch, el que fue mano derecha de Markel Zubizarreta y luego de Marc Vivés en el Barça. El acuerdo incluía una cesión de seis meses en el Barça que Caño ha aprovechado para dejar su último servicio: liderar a un filial castigado por las bajas y cerrarlo como líder al final de 2025.

Su último partido con el Barça B llegó la semana pasada ante el Cacereño. Un 4-0 contundente y una despedida a la altura: ovación desde la grada, manteo de las compañeras y la presencia de familia y amigos en un día difícil de olvidar. Fue el adiós a un grupo con el que ha crecido como futbolista y como líder.

Pero aún quedaba un último capítulo. El domingo, Pere Romeu le regaló su último baile con el primer equipo. Caño, que había debutado el 3 de noviembre de 2022 ante el entonces Levante Las Planas, fue titular frente al Alavés y disputó 66 minutos defendiendo el escudo del Barça por última vez. En su sustitución, el símbolo: entró Alexia Putellas, que la abrazó con complicidad. De capitana a capitana.

La escena resumió bien su trayectoria. La pasada temporada, ya integrada en la dinámica del primer equipo, disputó nueve partidos de Liga —con un gol y una asistencia—, uno de Copa y uno de Champions. Siempre preparada, siempre fiable. Un par de días antes de la despedida, incluso organizó una comida aprovechando el día libre del viernes, rodeada de las compañeras con las que ha compartido más que entrenamientos: Vicky, Patri, Kika, Pina, Salma, Esmee, Cata, además de Adri Ranera y Noah Bezis, sus mayores pilares en el filial.

Como explicó Marc Vivés en SPORT en septiembre, el Barça la sigue teniendo en el radar de cara al futuro. De momento, Caño inicia una nueva aventura lejos de casa. Boston gana talento y carácter; el Barça, una historia bien escrita y el orgullo de ver cómo una canterana vuelve a volar