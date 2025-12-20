Alavés – Barcelona: horario y dónde ver el partido de octavos de la Copa de la Reina

El FC Barcelona inicia este domingo la defensa del título de la Copa de la Reina en Vitoria ante el Alavés. El conjunto azulgrana, vigente campeón, se estrena en la competición directamente en los octavos de final, una eliminatoria a partido único que decidirá el pase a cuartos.

El Barça afronta este compromiso tras cerrar el año como líder de la Liga F y como primer clasificado en la fase de liga de la Champions. De hecho, el equipo azulgrana ya conoce su próximo reto europeo, ya que en los cuartos de final se medirá al ganador del playoff entre Paris FC y el Real Madrid. Antes, toca centrarse en una Copa que el club considera importante.

El rival no será sencillo y juega con el factor campo. El Alavés ocupa la segunda posición de la Primera RFEF, empatado a puntos precisamente con el Barça B, líder de la categoría. El conjunto vitoriano alcanzó los octavos de final tras golear al Levante (4-0) el pasado 5 de noviembre, con goles de Ainhoa Guallar, Carmen Sobrón, Merche Izal y Paula León, dejando claro su potencial ofensivo.

Rotaciones, las justas

Se esperan rotaciones en el once de Pere Romeu, con protagonismo para las jugadoras más jóvenes de la plantilla. Será el último partido del año antes de un parón navideño muy necesario para recuperar fuerzas y efectivos de cara a 2026, tras un primer tramo de temporada especialmente exigente.

De hecho, en la convocatoria tan solo ha 12 futbolistas de campo del primer equipo y, recordemos, siete de ellas deberán estar siempre sobre el verde para cumplir con la normativa de la RFEF. Mapi León y Cata Coll son bajas de última hora por una contusión en el tobillo izquierdo y un esguince de primer grado en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, respectivamente; mientras que Marta Torrejón no viajará por motivos personals con permiso del club.

"Son un buen equipo, está haciendo una gran temporada. Intentaremos hacer las rotaciones adecuadas para seguir siendo competitivas. Veo una energía muy positiva en el vestuario, la gente quiere tirar del carro, todo lo que pueda rotar, lo haré; pero en el Barça se nos exige absolutamente todo", comentaba Pere Romeu en la previa del partido.

Horario y dónde ver el Alavés – Barça

El partido entre Alavés y Barcelona Femení, correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Reina, se disputará el domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas (horario peninsular) en el Estadio de Mendizorroza, en Vitoria-Gasteiz.

El encuentro se podrá seguir en directo a través de Teledeporte y en RTVE Play