En directo
FC BARCELONA FEMENINO
Alavés - FC Barcelona femenino, en directo: resultado y goles del partido de la Copa de la Reina, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de octavos de final de la Copa de la Reina entre el Alavés y el FC Barcelona femenino
Arnau Monserrat
0-0 / M.18
Intentó Navajas liderar el contragolpe del Alavés pero estaba demasiado sola. Se precipitó con el pase... recupera y replegó bien el Barça.
0-0 / M.14
¡Kiiiiiika! Probó suerte desde muy lejos con un falta directa, atenta Sofía que rechazó el balón como pudo tras el bote que llegó justo delante suyo. La mejor del partido hasta ahora.
0-0 / M.11
Lo intentó ahora Alba Caño y el Barça suma un nuevo saque de esquina. Resistiendo como puede el Alavés en estos primeros minutos.
0-0 / M.8
Se enverenó el centro de Carla Julià, tuvo que palmear Sofia a córner.
0-0 / M.5
No ha podido rematar bien Vicky el centro de Carla Julià. Otra situación clara de remate para el Barça sin fortuna.
0-0 / M.3
El centro de Aïcha se paseó por el área pequeña de la portería del Alavés... era buenísimo el envío que no encontró rematadora.
0-0 / M.1
¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Primera posesión para el Barça.
¡Todo listo en Vitoria para que arranquen los octavos de final de la Copa de la Reina! Fuuuutbolistas al terreno de juego.
Hasta el momento se han clasificado para los cuartos de final: Real Madrid, Madrid CFF, Real Sociedad, Athletic Club, Tenerife y Badalona. Alavés-Barça y Alhama-Atlético de Madrid, las últimas dos eliminatorias.
Mapi León y Cata Coll se han lesionado y no están disponibles en este último partido del año 2025. Marta Torrejón tampoco ha viajado a Vitoria, aunque en su caso por motivos personales y con permiso de la entidad culé.
