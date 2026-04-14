FC Barcelona (F)
Alarma Patri Guijarro: se retira lesionada en Wembley
La centrocampista pidió el cambio entre lágrimas tras un golpe
La nota más negativa del Inglaterra-España en Wembley fue la lesión de Patri Guijarro. La centrocampista balear pidió el cambio en el minuto 81 y abandonó el terreno de juego visiblemente afectada, prácticamente entre lágrimas.
La acción se produjo en un lance con Russo, en el que pareció que se le doblaba el tobillo. Patri no pudo continuar y fue sustituida por Serrajordi para disputar los últimos minutos del encuentro.
Tras el partido, en zona mixta, Alexia Putellas lanzó un mensaje de cautela sobre el estado de su compañera: “Ha pedido el cambio en el momento y esperemos que sea lo menos posible. En los próximos días sabremos lo que tiene”. La capitana subrayó además su relevancia en la selección y en el Barça: “Es una jugadora muy importante para nosotras tanto aquí como en el club”.
También habló Irene Paredes: "Lo de Patri no parece grave, pero no tengo ni idea. Para que Patir se queje..."
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