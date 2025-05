Se alarga el gafe de Ewa Pajor

Golpe duro para un equipo de leyenda. El Barça era favorito, sí. Porque tiene a las jugadoras con más talento del planeta. Por su hegemonía incontestable de los últimos tiempos. Pero el Arsenal, que partía por debajo en las apuestas, jugó a la perfección su partido y sus cartas. Se plantó sobre el césped del José Alvalade con varias consignas claras. Anular a Aitana, a Graham y a Alexia. Que no conectaran, que no se asociaran. Y las ‘gunners’ lograron desconectar al mayor peligro del cuadro de Pere Romeu.

El Barça Femenino ha ganado tres de las seis finales de Champions jugadas. Es un buen balance. Y un recordatario de que llegar hasta el último partido y levantar la ‘Orejona’ es algo a lo que hay que dar mucho valor. Y a lo que no hay que acostumbrarse. Entre todas las caras largas y la tristeza que invadió la hierba del estadio luso, quizás nos rompió más por dentro el llanto de una futbolista en concreto.

Ewa Pajor, después de nueve temporadas en el Wolfsburgo y de perder hasta cuatro finales de Champions (todas las que había disputado ayer en su carrera), decidió apostar por el caballo ganador. La polaca fichó por el Barça en verano. Una ‘killer’ con todas las letras para aportar aún más mordiente a un Barça glorioso. La temporada, quitando lo de ayer, Pajor se puede calificar como muy buena. 42 goles ni más ni menos.

LA MALDICIÓN

Y lo dicho. Se plantó en su quinta final de Champions. Con 28 años, en su plena madurez. Y volvió a perder. 5/5 perdidas. No encontraba consuelo la polaca. Lo había intentado de todas las formas. Remató desde donde pudo y con toda la intención que le alcanzaba. Pero no fue el día. Ni para ella ni para nadie. Lo dijeron sus compañeras tras el encuentro: “No hemos sido nosotras, no nos hemos encontrado”. El cuadro de Romeu estuvo incómodo los 97 minutos del partido. Y tampoco dispuso de oportunidades especialmente claras. Las londinenses aprovecharon las que tuvieron. E hicieron daño.

PASO POR ALEMANIA

Las anteriores finales perdidas por Pajor fueron todas ellas con el Wolfsburgo. La primera, en 2014 contra el Tyreso (3-4); la segunda, en 2016 frente al Olympique de Lyon en los penaltis; la tercera, en 2018 contra el Lyon también (1-4). Y la cuarta, contra su actual equipo, el Barça, en 2023 (3-2). Seguirá intentándolo la jugadora polaca seguro. El destino se la debe.