Aitana 'vuelve a volar': el homenaje de Vueling tras superar su lesión

El fútbol femenino está de enhorabuena. Aitana Bonmatí ya está de vuelta y, para celebrarlo, su patrocinador principal no ha querido dejar pasar la oportunidad de darle la bienvenida a la mejor jugadora del mundo por todo lo alto. Bajo el lema 'Aitana torna a volar' (Aitana vuelve a volar), Vueling ha transformado las icónicas vallas publicitarias que dan acceso al Aeropuerto de Barcelona-El Prat en un auténtico homenaje a la jugadora catalana.

Más que una campaña de marketing, es también un mensaje de apoyo tras atravesar un periodo complicado por su reciente lesión. Aitana sufrió una fractura transindesmal del peroné izquierdo a finales de noviembre de 2025, durante un entrenamiento con la selección española, una lesión que requirió cirugía y la mantuvo alejada de los terrenos de juego durante casi seis meses.

Recibió el alta médica a principios de mayo y regresó el pasado domingo en las semifinales de la Champions frente al Bayern. Con esta acción, que impacta diariamente a miles de viajeros, la compañía aérea reafirma su apuesta por el talento femenino y por la figura que mejor lo representa en la actualidad.

Una relación que llega a lo más alto

La relación entre Aitana y Vueling ha ido mucho más allá de un contrato convencional. Hace apenas unos meses, la futbolista y la aerolínea daban un paso más en su liderazgo con una alianza estratégica centrada en dar visibilidad al deporte femenino, con el objetivo de proyectar los valores de esfuerzo, superación y excelencia que encarna la '14' del Barça.

No hay que olvidar que esta colaboración ya ha dejado imágenes para el recuerdo, como el histórico avión personalizado con la imagen de Aitana Bonmatí, un hito que puso literalmente su nombre en el cielo y la consolidó como embajadora global del club azulgrana y de la propia ciudad de Barcelona.

La vuelta de Aitana es el refuerzo de lujo que el Barça necesitaba para el asalto definitivo a la Copa de la Reina y la Champions League. Tras seis meses de ausencia, la de Sant Pere de Ribes vuelve a tener pista libre para despegar.