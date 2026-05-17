Aitana sigue sumando minutos antes de Oslo

Aitana Bonmatí sigue dando pasos hacia Oslo. Poco a poco, sin prisas, pero cada vez más cerca de volver a sentirse plenamente ella misma. La final de la Copa de la Reina ante el Atlético dejó otra señal importante: aunque no fue titular, la centrocampista azulgrana continúa creciendo físicamente y sumando minutos en el momento más decisivo de la temporada.

Después de reaparecer ante el Bayern en el Spotify Camp Nou tras cinco meses de baja, Aitana ya ha ido entrando progresivamente en la dinámica competitiva del equipo. Aquel día disputó más de veinte minutos. Después jugó toda la segunda parte ante el Levante en Liga y fue titular contra el Costa Adeje Tenerife, donde completó 63 minutos. En Gran Canaria, Pere Romeu volvió a gestionar su carga con prudencia. La triple Balón de Oro arrancó desde el banquillo y entró en el minuto 74 sustituyendo a Claudia Pina, cuando la final ya estaba decidida.

Pero incluso en poco más de un cuarto de hora dejó buenos detalles. Tuvo una ocasión clarísima para marcar, aunque fue demasiado centrada y atajó Lola Gallardo, y filtró también un pase espectacular para Vicky López que pudo acabar en gol si Medina no hubiera aparecido al límite para derribar a la joven azulgrana. Aitana todavía busca ritmo y continuidad, pero cada vez transmite mejores sensaciones.

La intención de la futbolista era volver bien y plenamente recuperada. Después de cinco meses sin competir, el proceso exige paciencia. Pere Romeu volvió a mostrarse optimista tras el partido. “Sigue en buena línea. Viene de mucha inactividad, pero cada vez está entrenando mejor y se siente más segura y convencida”, explicó el técnico azulgrana.

Ahora la gran incógnita es Oslo. Falta una semana para la final de la Champions ante el Lyon y está por ver si Romeu apostará de inicio por una futbolista que, incluso sin estar al cien por cien, amplía el techo competitivo del Barça. La sensación dentro del club es positiva y el objetivo es que llegue en las mejores condiciones posibles al gran partido del curso, sea en el rol que sea.

También hay optimismo con Irene Paredes y Caroline Graham Hansen. La central se quedó en el banquillo en la final de Copa por unas molestias, con Aïcha ocupando su lugar en el once, mientras que Graham continúa recuperándose de la lesión muscular sufrida ante el Bayern. Pere Romeu aseguró que la idea es que ambas puedan entrenar con normalidad esta semana para estar disponibles en Oslo.

Y mientras tanto, Aitana sonríe otra vez. Tras levantar la Copa, se la vio celebrando sobre el césped junto a Sydney Schertenleib y Carla Julià, bailando y disfrutando de un momento que durante meses parecía lejísimo